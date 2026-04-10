Un anno fa nessuno avrebbe immaginato che il progetto targato Longoria-Benatia-De Zerbi sarebbe terminato dopo solo un anno e mezzo: eppure oggi è arrivata l'ufficialità della morte definitiva del triumvirato

Pietro Rusconi Redattore 10 aprile - 21:04

L'Olympique de Marseille chiude così un'epoca. In questi giorni si sono rincorse tante notizie e tante ufficialità sul rinnovamento in corso per la squadra di Marsiglia. Ieri era il turno del nuovo logo, tra commenti ironici e forte disprezzo da parte dei supporter degli olimpici. Nella giornata di oggi invece è stato il turno del board dirigenziale. L'era del triumvirato Longoria-Benatia-RDZ non ha avuto l'esito sperato. I 3, tutti vecchi conoscenti della Serie A, avevano portato grande entusiasmo e un ottimo progetto sul tavolo per riportare la squadra provenzale ai vertici della Ligue 1 ormai cannibalizzata dai rivali del PSG. L'idea era di sviluppare questa squadra su più anni ma il tempo ha deciso che ne è bastato solo uno e mezzo per vedere naufragare tutto. Prima ha avuto la peggio il tecnico bresciano, poi il presidente spagnolo ed infine l'ex calciatore marocchino in veste di DS. Il cambiamento partirà da un uomo scelto da Frank McCourt in persona: Stéphane Richard.

Il nuovo corso targato Stéphane Richard — L'OM in realtà aveva tutti i presupposti per continuare sul vecchio progetto ambizioso. Una squadra perennemente sugli estremi della psicolabilità ma che aveva una direzione chiara e netta, aldilà dei limiti caratteriali e tecnici della rosa. Tuttavia, il carico emotivo della città ha esaurito tutte le energie di chi era coinvolto nell'OM portando ad una lenta disgregazione psicologica più che a livello di risultati non soddisfacenti.

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Tuttavia ora è l'alba di un nuovo inizio e se adesso i risultati scarseggiano (Beye conta 4 sconfitte e 3 vittorie), si spera almeno di aver individuato le persone giuste in dirigenza. A scegliere gli uomini della ripartenza è stato proprio il proprietario americano Frank McCourt. Nella conferenza stampa di oggi è arrivato così l'annuncio della presa in carico del ruolo di AD del club (e quindi di presidente) da parte di Stéphane Richard. Manager ex CEO di Orange (sponsor del Velodrome), per lui si tratta del primo ruolo di rilievo nel calcio ma McCourt ha difeso la scelta così: "L'OM ha bisogno di un leader forte, con esperienza dirigenziale e capacità di garantire sostenibilità e crescita. Quando ho capito che Stéphane era interessato, la decisione è stata facile, dato che soddisfava tutti i requisiti".

Il manager francese si è presentato così: "È un onore e una grande emozione essere qui. Sono cresciuto a Marsiglia e ho sempre amato il calcio, avendo un legame forte con la città so cosa rappresenta l'OM. Unire i miei due amori, Marsiglia e calcio, è un lavoro da sogno". Inoltre ha aggiunto qualche parola sul suo mandato che inizierà il 2 luglio: "La priorità è portare stabilità all'interno di vincoli economici. Ci saranno da prendere le giuste decisioni sul mercato e spero nel frattempo di poterci qualificare per la Champions League".