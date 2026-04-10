L’avventura di Mehdi Benatia come direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia è arrivata al capolinea. L’ex difensore di Roma, Juventus e Bayern Monaco non ricoprirà più il ruolo di ds del club francese a partire dalla fine della stagione. La decisione è stata comunicata direttamente dal proprietario del club Frank McCourt, che ha annunciato la separazione con il dirigente nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dell’area sportiva del Marsiglia.
FRANCIA
Ennesimo scossone OM: a fine stagione sarà addio per Benatia
Benatia è addio dal Marsiglia, la scelta dopo un anno "burrascoso"—
Benatia era entrato nella dirigenza dell’OM inizialmente come consulente sportivo prima di essere promosso a direttore sportivo, ruolo nel quale ha avuto un impatto significativo nella gestione tecnica e nelle strategie di mercato del club. Tuttavia, negli ultimi mesi la sua posizione era già diventata meno stabile, complice un clima interno complesso e diverse tensioni societarie.
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L’addio, dunque, non è del tutto improvviso ma rappresenta l’epilogo di un percorso iniziato con grandi aspettative e culminato con una separazione programmata a fine stagione. Il Marsiglia, infatti, ha vissuto un’annata complessa, caratterizzata da risultati altalenanti, tensioni interne e un clima societario spesso instabile. Una situazione che ha reso sempre più delicata la posizione dell’ex difensore marocchino, finito al centro di valutazioni e discussioni sulla struttura dirigenziale del club.
Nel corso dell’anno non sono mancati momenti di attrito e dibattito anche nell’ambiente tecnico. Con diverse indiscrezioni su rapporti non sempre semplici tra dirigenza e area sportiva. Tra gli episodi più discussi, anche le voci di tensioni come quello che ha portato l'esonero di Roberto De Zerbi, spesso accostato a contesti di mercato e valutazioni di panchina che hanno alimentato il dibattito mediatico attorno al club. La scelta, condivisa da gran fetta dei tifosi, è stato accolta positivamente dalla parte calda dei supporters francesi, simbolo che i giorni al Marsiglia di Benatia fossero oramai contati.
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