Ennesimo scossone OM: a fine stagione sarà addio per Benatia

Tensioni, scontri e tanti litigi interni hanno portato alla scelta obbligatoria

Michele Massa 10 aprile - 14:29

L’avventura di Mehdi Benatia come direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia è arrivata al capolinea. L’ex difensore di Roma, Juventus e Bayern Monaco non ricoprirà più il ruolo di ds del club francese a partire dalla fine della stagione. La decisione è stata comunicata direttamente dal proprietario del club Frank McCourt, che ha annunciato la separazione con il dirigente nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dell’area sportiva del Marsiglia.

Benatia è addio dal Marsiglia, la scelta dopo un anno "burrascoso" — Benatia era entrato nella dirigenza dell’OM inizialmente come consulente sportivo prima di essere promosso a direttore sportivo, ruolo nel quale ha avuto un impatto significativo nella gestione tecnica e nelle strategie di mercato del club. Tuttavia, negli ultimi mesi la sua posizione era già diventata meno stabile, complice un clima interno complesso e diverse tensioni societarie.

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L’addio, dunque, non è del tutto improvviso ma rappresenta l’epilogo di un percorso iniziato con grandi aspettative e culminato con una separazione programmata a fine stagione. Il Marsiglia, infatti, ha vissuto un’annata complessa, caratterizzata da risultati altalenanti, tensioni interne e un clima societario spesso instabile. Una situazione che ha reso sempre più delicata la posizione dell’ex difensore marocchino, finito al centro di valutazioni e discussioni sulla struttura dirigenziale del club.

Nel corso dell’anno non sono mancati momenti di attrito e dibattito anche nell’ambiente tecnico. Con diverse indiscrezioni su rapporti non sempre semplici tra dirigenza e area sportiva. Tra gli episodi più discussi, anche le voci di tensioni come quello che ha portato l'esonero di Roberto De Zerbi, spesso accostato a contesti di mercato e valutazioni di panchina che hanno alimentato il dibattito mediatico attorno al club. La scelta, condivisa da gran fetta dei tifosi, è stato accolta positivamente dalla parte calda dei supporters francesi, simbolo che i giorni al Marsiglia di Benatia fossero oramai contati.