“De Zerbi esonerato per colpa di Benatia”: il Marsiglia risponde alle accuse

Una stagione che sembra infinita per la squadra francese, è guerra totale con la stampa

13 marzo 2026

Ci sono state sicuramente stagioni più tranquille in casa Marsiglia. La squadra francese vive in una vera e propria polveriera da qualche mese a questa parte. Tra le vittime di questo caos Roberto De Zerbi, che ha pagato lo scotto con l'esonero. Un addio non digerito dalla piazza, che ha creato solo malumori e voci. Tra le più insistenti c'è quella legata alle gesta del direttore sportivo, Medhi Benatia, accusato da La Provence, di essere "il colpevole" di tante scelte sciagurate compiute in questi mesi. Sul caso però è arrivata la forte risposta del club francese.

L'accusa de La Provance e la risposta del Marsiglia sulla vicenda De Zerbi-Benatia — Il quotidiano francese, nella giornata di ieri ha pubblicato un vero e proprio dossier contro Medhi Benatia. Tra gli argomenti chiave c'è l'esonero di Roberto De Zerbi. Secondo La Provance, infatti, il colpevole dell'addio al tecnico italiano è proprio l'ex difensore della Juventus. Il motivo è legato ad un litigio scoppiato ad inizio campionato e poi ripresentato dopo l'amaro ko di Brugge, che ha escluso il Marsiglia dai play-off di Champions.

Oltre ciò, viene raccontato anche di un litigio con Mason Greenwood, miglior giocatore del club, in un rapporto mai realmente sbocciato. Come spiegato, il direttore sportivo era contro anche al suo acquisto nell'estate del 2024, complice le diatribe di vita privata del calciatore inglese.

Il Marsiglia, con un comunicato ufficiale letto prima dell'ultima conferenza stampa ha voluto fare chiarezza sulla vicenda affermando: "Siamo profondamente colpiti e delusi dall'accusa de La Provence con il suo dossier pubblicato in data odierna. Un dossier composto da articoli accusatori, insinuazioni infondate, probabilmente basate su fonti dubbie e che lascia poco spazio a punti di vista contrari. Questo tipo di metodo e di comportamento mina il lavoro del club e del suo staff durante un periodo sportivo cruciale, urgente e che richiede un senso di responsabilità collettiva e di autocontrollo".

