Marsiglia-Auxerre: probabili formazioni e streaming del match

Il Marsiglia arriva alla sfida con grande fiducia dopo due vittorie consecutive e con l’obiettivo di difendere il terzo posto in classifica. L’Auxerre, invece, affronta la trasferta con diversi problemi di formazione

Stefano Sorce 13 marzo - 00:37

Il 13 marzo 2026 alle ore 20:45, lo Stade Vélodrome accende i riflettori su una sfida che pesa molto più di quanto possa sembrare: Marsiglia-Auxerre. Il Marsiglia, tornato a correre dopo settimane complicate, riceve l’Auxerre nella 26ª giornata di Ligue 1 con un obiettivo preciso: difendere il terzo posto e continuare la corsa verso la prossima Champions League. Dall’altra parte arriva un Auxerre in piena battaglia per la salvezza. I borgognoni navigano nelle zone più delicate della classifica e ogni punto può fare la differenza in un finale di stagione che si preannuncia durissimo.

Dove vedere Marsiglia-Auxerre in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Marsiglia sembra aver ritrovato equilibrio dopo un periodo turbolento che ha portato all’esonero di Roberto De Zerbi e all’arrivo in panchina di Habib Beye. La squadra ha reagito bene nelle ultime settimane e arriva alla partita con due vittorie consecutive in campionato, contro Lione e Tolosa. Nonostante qualche delusione in coppa, l’organico del Marsiglia resta di altissimo livello. L’attacco guidato da Pierre-Emerick Aubameyang e Mason Greenwood rappresenta una delle principali armi offensive, mentre a centrocampo la qualità di Højbjerg e Paixão garantisce equilibrio e intensità.

Situazione più complicata per l’Auxerre, che occupa il 16° posto e si trova pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. La squadra allenata da Christophe Pélissier ha diversi problemi di formazione a causa di infortuni e squalifiche. Tra gli assenti pesa soprattutto quello del capocannoniere Sinayoko, mentre anche diversi altri giocatori sono indisponibili. In attacco il principale riferimento sarà Danny Namaso, chiamato a guidare il reparto offensivo in una partita molto difficile.

Probabili formazioni di Marsiglia-Auxerre — Il Marsiglia dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2. Davanti al portiere Rulli agiranno Pavard, Balerdi e Medina. Sulle fasce spazio a Timothy Weah e Paixão, mentre in mezzo al campo giocheranno Kondogbia e Højbjerg. Sulla trequarti Timber supporterà la coppia offensiva Greenwood-Aubameyang.

L’Auxerre dovrebbe rispondere con il 4-4-2. In porta Léon, con Senaya, Diomandé, Okoh e Mensah a comporre la linea difensiva. A centrocampo Casimir, Owusu, Danois e Oppegard, mentre in attacco la coppia sarà formata da Mara e Namaso.

Marsiglia (3-4-1-2): Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; T. Weah, Kondogbia, Højbjerg, Paixão; Timber; Greenwood, Aubameyang.

Auxerre (4-4-2): Léon; Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah; Casimir, Owusu, Danois, Oppegard; Mara, Namaso.

