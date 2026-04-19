Alla questione risultati in calo, si è aggiunta anche la protesta dei tifosi verso la proprietà.

Federico Iezzi Collaboratore 19 aprile - 11:23

Crisi nera in casa Chelsea: la sconfitta casalinga di ieri sera, contro il Manchester United, allontana i Blues dall'obiettivo stagionale. La qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontana. La squadra di Rosenior si trova ora a 4 punti dal quinto posto occupato dal Liverpool, che tuttavia deve ancora giocare questa giornata contro l'Everton e potrebbe aumentare la distanza.

Chelsea in crisi: la zona Champions si allontana — Ieri sera, a Stamford Bridge, ci ha pensato Cunha a decidere la partita. La sua rete ha regalato la vittoria al Manchester United di Carrick. E gettato il Chelsea di Rosenior in una vera e propria crisi. Il problema principale è relativo alla classifica: dopo il match con i Red Devils, i Blues sono sesti e con 48 punti. Quella posizione garantisce la partecipazione all'Europa League. La zona Champions per la squadra londinese è sempre più lontana: il Liverpool quinto, infatti, dista ora sette punti.

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Rosenior in difficoltà — Lo 0-1 di ieri è la quarta sconfitta consecutiva subita dai Blues nelle ultime cinque partite. A questo si deve aggiungere anche l'eliminazione dalla Champions per mano del PSG agli ottavi. La squadra, inoltre, sembra aver smesso di segnare: negli ultimi cinque match, gli ultimi gol risalgono al trionfo per 1-4 contro l'Aston Villa.

Dopo una partenza positiva, quindi, il tecnico Rosenior, subentrato a Enzo Maresca, appare in nettà difficoltà. In ventidue partite da guida tecnica dei londinesi, infatti, ha collezionato nove sconfitte. Quasi il 50% di sconfitte per l'ex Strasburgo, chiamato in fretta e furia a gennaio a raccogliere la pesante eredità di Maresca: una Conference League e la vittoria della Coppa del Mondo per club.

I tifosi protestano — Come se non bastasse la tifoseria, decisamente malcontenta, ha protestato contro il consorzio Blueco, proprietario di Chelsea e Strasburgo con un lungo comunicato stampa congiunto al tifo del club francese: "Di fronte al continuo degrado dei valori all’interno dei due club, abbiamo deciso di unirci con un messaggio chiaro e univoco: BlueCo out!. Vogliamo evidenziare l’incompetenza e la cattiva gestione del Chelsea, ma anche le restrizioni imposte dalla multiproprietà. Club come lo Strasburgo vengono privati della loro identità, e gruppi storici di tifosi sono censurati e repressi".