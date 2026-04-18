Rashford ritorna al Manchester United? Carrick: “Nulla è stato deciso”

Il giocatore potrebbe rientrare alla base dei Red Devils ma il Barcellona sta valutando se provare a riscattarlo

Federico Iezzi Collaboratore 18 aprile - 16:12

Carricknon ha escluso e nemmeno confermato un possibile ritorno di Rashford al Manchester United. Il manager ad interim dei Red Devils, infatti, ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione a riguardo.

Rashford ritorna al Manchester United? — Cresciuto nelle giovanili dello United, Marcus Rashford, aveva tutte le potenzialità per diventare una bandiera dei Red Devils. Ma, nella scorsa stagione,dopo un periodo decisamente deludente, è stato messo ai margini ed addirittura mandato in prestito. Il classe 1997 è andato prima all'Aston Villa e poi al Barcellona. Nella Liga, l'inglese si è sicuramente trovato bene, ha ritrovato linfa ed è diventato un elemento importante nella rosa di Flick, seppur non sia un titolare fisso e alterni sprazzi di talento a momenti di discontinuità. Finora, inoltre, ha messo a segno sei reti e sei assist nel campionato, e cinque gol e tre assist nella Champions League.

La domanda sorge quindi spontanea: cosa farà il calciatore? Tornerà a casa, oppure rimarrebbe nel club blaugrana. La società del presidente Laporta, dal canto suo, sta valutando se investire o meno i 30 milioni di euro richiesti dalla controparte per il riscatto.

Per Carrick al momento nulla è stato deciso — Rashford non ha escluso un suo rientro nel club dove è cresciuto. Lo spinge, in particolare, il lato economico: ha ancora due anni di contratto con un ingaggio molto vantaggioso: quando, questa estate, se ne andrà Casemiro, il 28enne sarà il più pagato della rosa.

Dallo United, intanto, il manager ad interim, Michael Carrick, anche lui in dubbio sul suo futuro, ha parlato della delicata questione. "Ci sono delle decisioni da prendere su alcune questioni, e ovviamente Marcus si trova in questa situazione", ha affermato il tecnico. Per poi chiarire che "Al momento non è stato deciso nulla. Sarà deciso, perché prima o poi dovrà esserlo, ma in questa fase non c'è ancora nulla da dire".