I due attaccanti del Barcellona concludono la sessione di allenamento prima del Villarreal con una sfida pazzesca

Tra applausi e sorrisi, Raphinha e Rashford regalano un po' di spettacolo al termine della rifinitura. Il brasiliano e l'inglese si sono intrattenuti sul terreno di gioco per provare qualche calcio di punizione, in quella che è diventata a tutti gli effetti una sfida all'ultimo colpo... all'incrocio. (Credits Instagram @fcbarcelona)