La squadra bianconera è alla ricerca di un difensore centrale mancino in vista della prossima stagione, e l'obiettivo può variare nel caso di mancata qualificazione in Champions League

Luigi Mereu 18 aprile - 15:57

La Juventus ha intenzione di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, ed è risaputo che uno degli obiettivi principali per la difesa sia l'argentino classe 1997 Marcos Senesi del Bournemouth. Il giocatore ha già fatto sapere alla dirigenza inglese di non voler rinnovare il contratto, in scadenza a fine giugno 2026. Sul giocatore ci sono varie squadre europee e sembra essere uno dei colpi a parametro 0 più desiderati della prossima sessione di mercato, mentre la Vecchia Signora osserva Jhon Lucumì del Bologna.

Marcos Senesi preferisce la Premier League, la Juventus punta Lucumì — Secondo il giornale inglese The Athletic, la squadra in pole per acquisire le prestazioni di Marcos Senesi è il Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs si trovano in piena lotta per la retrocessione quando mancano solo 6 giornate al termine del campionato, e non essendoci ancora nessun accordo ufficiale tra le parti il fattore chiave potrebbe essere proprio l'eventuale retrocessione in Championship del Tottenham. Ma oltre al Tottenham si sarebbe fatto avanti anche il Chelsea, oltre che lo United e per ora il difensore sembra preferire l'idea di rimanere in Inghilterra.

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La dirigenza bianconera, dopo aver appreso le preferenze del difensore argentino, ha spostato lo sguardo sul colombiano Jhon Lucumì. Secondo La Gazzetta dello sport, il difensore classe 1998 del Bologna con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e già in fase di addio la scorsa estate gradirebbe Torino e la Juventus come destinazione per il futuro. Con la maglia del Bologna ha raggiunto le 147 presenze in tutte le competizioni, agendo da protagonista nella conquista storica della Coppa Italia contro il Milan e nella storica partecipazione in Champions League nella scorsa stagione. Proprio domani ci sarà la sfida tra Bologna e Juventus, con Jhon Lucumì che sarà l'osservato speciale di Luciano Spalletti e della dirigenza bianconera.