Nel calcio moderno, le questioni di passaporto e nazionalità offrono spesso opportunità strategiche, ma per Marcos Senesi , difensore centrale ex Feyenoord e oggi al Bournemouth, la scelta della nazionale è stata una pura questione di identità e cuore. In una recente intervista, il difensore è tornato su uno dei momenti più singolari della sua carriera: il doppio interessamento ricevuto nel 2022, quando si trovò conteso tra l'Italia di Roberto Mancini e l'Argentina di Lionel Scaloni .

Questa ammissione racchiude l'essenza della sua decisione. Senesi ha spiegato che accettare l'Italia sarebbe sembrata una forzatura, quasi una recita. "Mi sento orgoglioso delle mie origini italiane", ha chiarito il difensore, "ma la realtà è che mi sono sempre sentito argentino". Per lui, indossare la maglia azzurra avrebbe significato tradire i suoi sentimenti più autentici. Il processo decisionale non è stato impulsivo. Ha ascoltato con rispetto l'offerta della FIGC e di Mancini, valutando comunque l'opportunità. Tuttavia, il richiamo della patria dove è nato e cresciuto è stato troppo forte. La sincerità ha giocato un ruolo cruciale: Senesi ha preferito declinare l'invito dell'Italia piuttosto che occupare un posto senza il giusto trasporto emotivo.