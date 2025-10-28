A tre mesi dall'esordio nel Mondiale, Scaloni sfiderà de la Fuente per la seconda edizione del trofeo. Molteplici duelli, occhi puntati sul possibile passaggio di consegne tra Messi e Yamal.

Samuele Dello Monaco 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 17:02)

Non c'è ancora il luogo ufficiale, ma è arrivata una notizia senz'altro importante: la Finalissima tra Spagna e Argentina si terrà a marzo 2026. La sfida andrà in scena durante l'ultima sosta per le nazionali. Anzichè le solite amichevoli, Argentina e Spagna si giocheranno il trofeo che mette di fronte le nazionali campioni d'Europa e d'America.

L'Argentina campione in carica, la Spagna a caccia della prima volta — Alla sua seconda edizione, sarà nuovamente protagonista l'Argentina, dopo aver vinto l'esordio assoluto di questo trofeo nel marzo 2022, nella partita di Wembley contro l'Italia. La selezione Albiceleste arriverà alla sfida dopo le due amichevoli vinte con Venezuela e Portorico a ottobre e l'amichevole di novembre contro l'Angola. Nettamente più importanti gli impegni della Spagna, che dovrà conquistare la qualificazione ai Mondiali 2026 nelle sfide di novembre contro Georgia e Turchia. Alla nazionale di de la Fuente basterà fare tre punti con la Georgia e non perdere con uno scarto impensabile contro la Turchia.

Le parole dal Qatar: "Vogliamo che la Finalissima si giochi a Doha" — L'evento si avvicina e cresce anche l'attesa, così come la competizione per poter ospitare l'evento. Al tavolo della UEFA e della CONMEBOL sono arrivate molteplici proposte e candidature, ma tra le pretendenti la favorita sembra il Qatar. Jassim Al Jassim, CEO del Comitato Organizzatore Locale per gli eventi sportivi del Paese del Golfo, ha commentato: "Vogliamo che la Finalissima si giochi a Doha. È una partita tra due grandi nazionali e il nostro obiettivo è portare qui i migliori eventi".

Al Jassim ha confermato l'interesse ad ospitare anche altri eventi di caratura mondiale: "Abbiamo già ospitato le Supercoppe di Francia e Italia, la Coppa Intercontinentale con il Real Madrid, e quest’anno torneremo a organizzare anche il Mondiale Under 17 e la Coppa Araba. Avremo eventi senza sosta dal 3 novembre al 20 dicembre. Studieremo altre partite che possano attrarre turismo e interesse, purché siano sostenibili per il Paese". Il tema delle partite all'estero, portato avanti dall'incredibile retromarcia di Villareal-Barcellona e dalle polemiche per Milan-Como a Perth, sembra essere destinato a continuare per molto tempo. Oltre alla Finalissima, il Qatar sta provando a portare il Mondiale per Club 2029 a Doha, un passo ritenuto cruciale per consolidarsi come vetrina del calcio internazionale.