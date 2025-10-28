Il terzino spagnolo dei Blancos si era rotto il crociato anteriore destro nella partita contro il Villarreal dell'ottobre 2024

Filippo Montoli 28 ottobre - 16:49

Dani Carvajal è stato costretto a operarsi nuovamente al ginocchio destro dopo Real Madrid-Barcellona. Lo spagnolo classe 1992 è uscito dolorante dal Clasico. Controlli approfonditi hanno evidenziato la presenza di un corpo articolare libero nell'articolazione. L'intervento costringe Carvajal a restare lontano dal terreno di gioco per altri 2/3 mesi. Era rientrato proprio nell'ultima partita del Real Madrid.

Real Madrid, Carvajal out e i problemi in difesa continuano — Dal 5 ottobre 2024, per Carvajal sembra non avere fine il calvario con gli infortuni. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo costrinse a stare fuori per 9 mesi. Il 33enne saltò infatti l'intera stagione passata. Tornato per quella nuova, il capitano dei Blancos ha giocato le prime gare, prima di un nuovo stop. Nella pesante sconfitta per 5-2 nel derby con l'Atletico risentì di un problema muscolare, il quale lo costrinse a stare fuori un mese.

Carvajal è rientrato proprio per il Clasico, e per questo è partito dalla panchina. Entrato al 72°, gli sono bastati i pochi minuti disputati per sentire che qualcosa non andava. Effettuati i controlli di routine, questi hanno evidenziato la presenza di un corpo articolare libero nel ginocchio destro. È stata quindi necessaria l'operazione di artroscopia a cui si è sottoposto. Il problema principale è il tempo di recupero, non inferiore ai 2 mesi.

Quasi certamente il 2025 del capitano del Real Madrid è terminato. Lo stop è un duro colpo per Xabi Alonso e per lo stesso Carvajal, considerato il Mondiale in avvicinamento. I due sostituti non sono in gran forma, dato che anche Valverde è uscito malconcio dal Clasico e Alexander-Arnold è appena rientrato anche lui da un infortunio. Nel prossimo incontro con il Valencia, in programma sabato 1 novembre, ci sono al momento diversi dubbi sul possibile partente.