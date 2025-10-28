Risultati e posizioni in classifica nel campionato spagnolo dopo la fine dell'ultimo turno

Filippo Montoli 28 ottobre - 10:35

Con il posticipo di lunedì si è chiusa la decima giornata di LaLiga. Tra big match, derby e Clásico, le emozioni non sono mancate. Un Real Madrid autore di un primo strappo sul Barcellona secondo, un Espanyol sempre più sorprendente e un Atletico Madrid in netta ripresa. Facciamo il punto sull'ultima giornata di LaLiga.

Real Madrid in testa a LaLiga, Atletico in ripresa e la sorpresa Espanyol — La squadra allenata da Xabi Alonso si è portata a casa il Clásico meritatamente. Il 2-1 finale del Real Madrid sul Barcellona porta a 5 i punti di distacco tra i due acerrimi rivali. Sempre protagonista Mbappé, che con il gol sale a quota 11, dominando la classifica marcatori. Per Hans Flick, invece, è la seconda sconfitta nelle ultime tre gare di campionato. Entrambe sono arrivate in trasferta.

I Blaugrana devono ora guardarsi le spalle, perché Villarreal e Atletico Madrid sono sempre più vicine. I primi, con la vittoria nel derby con il Valencia, si sono portati a 2 punti dal secondo posto. Il cammino del Submarino Amarillo non è da sottovalutare, avendo affrontato quasi tutte le big del campionato. Segue subito dopo l'Atletico Madrid che dopo un inizio a rallentatore ha ingranato la marcia giusta in LaLiga. Convincente la vittoria in casa del Betis per 0-2.

La squadra allenata da Manuel Pellegrini è 3 punti dietro, in sesta posizione. Tra Colchoneros e Verdiblancos c'è la sorpresa di questo inizio di stagione. L'Espanyol, salvatosi all'ultima giornata nella passata stagione, ha raccolto finora 18 punti. Dopo una serie di 4 partite senza vittorie, quelle su Real Oviedo ed Elche sembrano aver ridato fiducia agli uomini di Manolo Gonzalez.

Elche in calo, delusione Athletic Bilbao e Siviglia incostante — A quota 14 punti troviamo ben quattro squadre. Il Rayo Vallecano sembra confermarsi per ora rosa da formato europeo. La vittoria nel recupero contro l'Alaves porta a 3 le vittorie consecutive in campionato. L'Elche, dopo un inizio impensabile da neopromossa, ha inanellato tre gare senza i tre punti. Ma soprattutto ha raccolto le prime sconfitte in LaLiga, dopo una striscia di sette da imbattuto.

Una delle sorprese in negativo è l'Athletic Bilbao. Dopo l'inizio lanciato con 3 vittorie nelle prime tre partite sono arrivati solo 5 punti. Alla squadra di Valverde mancano soprattutto i gol. È il secondo attacco peggiore del campionato. Nell'ultima giornata è arrivata la sconfitta di misura contro il Getafe, grazie al gol di Borja Mayoral che è diventato il miglior marcatore di sempre degli Azulones.

Proprio la squadra di José Bordalas è l'ultima del blocco dei 14 punti. Pur con una rosa dimezzata tra infortuni e squalificati, il club della periferia di Madrid continua a sorprendere. Lo 0-1 a Bilbao ha messo fine a una striscia di 5 gare senza vittorie. A 13 punti si trova il Siviglia, illuso dalle due ottime vittorie consecutive su Rayo Vallecano e Barcellona. Dopo, sono arrivate due pesanti sconfitte con Mallorca e Real Sociedad. La dodicesima posizione è occupata dal Deportivo Alaves, la squadra con la miglior difesa del campionato.

Solo 3 punti dividono le ultime otto, tra cui le delusioni Valencia e Real Sociedad — Più si scende e più la classifica si accorcia. Tra Celta Vigo e Girona solo 3 punti separano le squadre. La squadra di Claudio Giraldez ha trovato la prima vittoria in campionato contro l'Osasuna, dopo aver raccolto 7 pareggi, tutti per 1-1. Sempre a 10 punti si trovano proprio gli avversari di giornata. L'italiano Alessio Lisci arriva da un momento negativo in LaLiga, con una sola vittoria nelle ultime sette.

A quota 9 si trovano quattro squadre e tutte con lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte. A Levante e Mallorca, si aggiungono le sorprese in negativo Valencia e Real Sociedad. I primi, con il derby perso, fanno cinque partite senza vittorie. I secondi, dopo un inizio shock, sono in netta ripresa. Finita l'era Alguacil, Sergio Francisco sembra pian piano trovare la giusta quadra. La vittoria sul Siviglia per 2-1 porta aria fresca in quel di San Sebastian.

Chiudono la classifica a 7 punti Real Oviedo e Girona. Santi Cazorla e compagni stanno soffrendo particolarmente il cambio di categoria. La situazione poteva anche essere peggiore senza il gol al 97° di David Carmo proprio contro i catalani nel rocambolesco 3-3 dell'ultima giornata. La squadra allenata da Michel, invece, è ormai tutt'altra cosa rispetto a quella che ottenne la qualificazione in Champions League due stagioni fa. I biancorossi hanno dato l'impressione di essere in forte ripresa e l'unica sconfitta nelle ultime cinque gare lo dimostrerebbe.