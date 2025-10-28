derbyderbyderby calcio estero Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol

SPAGNA

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol

LaLiga
Risultati e posizioni in classifica nel campionato spagnolo dopo la fine dell'ultimo turno
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Con il posticipo di lunedì si è chiusa la decima giornata di LaLiga. Tra big match, derby e Clásico, le emozioni non sono mancate. Un Real Madrid autore di un primo strappo sul Barcellona secondo, un Espanyol sempre più sorprendente e un Atletico Madrid in netta ripresa. Facciamo il punto sull'ultima giornata di LaLiga.

Real Madrid in testa a LaLiga, Atletico in ripresa e la sorpresa Espanyol

—  

La squadra allenata da Xabi Alonso si è portata a casa il Clásico meritatamente. Il 2-1 finale del Real Madrid sul Barcellona porta a 5 i punti di distacco tra i due acerrimi rivali. Sempre protagonista Mbappé, che con il gol sale a quota 11, dominando la classifica marcatori. Per Hans Flick, invece, è la seconda sconfitta nelle ultime tre gare di campionato. Entrambe sono arrivate in trasferta.

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol- immagine 2
I giocatori del Real Madrid festeggiano la vittoria nel Clasico. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Blaugrana devono ora guardarsi le spalle, perché Villarreal e Atletico Madrid sono sempre più vicine. I primi, con la vittoria nel derby con il Valencia, si sono portati a 2 punti dal secondo posto. Il cammino del Submarino Amarillo non è da sottovalutare, avendo affrontato quasi tutte le big del campionato. Segue subito dopo l'Atletico Madrid che dopo un inizio a rallentatore ha ingranato la marcia giusta in LaLiga. Convincente la vittoria in casa del Betis per 0-2.

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol- immagine 3
Carlos Romero esulta dopo il vantaggio dell'Espanyol sull'Elche. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

La squadra allenata da Manuel Pellegrini è 3 punti dietro, in sesta posizione. Tra Colchoneros Verdiblancos c'è la sorpresa di questo inizio di stagione. L'Espanyol, salvatosi all'ultima giornata nella passata stagione, ha raccolto finora 18 punti. Dopo una serie di 4 partite senza vittorie, quelle su Real Oviedo ed Elche sembrano aver ridato fiducia agli uomini di Manolo Gonzalez.

Elche in calo, delusione Athletic Bilbao e Siviglia incostante

—  

A quota 14 punti troviamo ben quattro squadre. Il Rayo Vallecano sembra confermarsi per ora rosa da formato europeo. La vittoria nel recupero contro l'Alaves porta a 3 le vittorie consecutive in campionato. L'Elche, dopo un inizio impensabile da neopromossa, ha inanellato tre gare senza i tre punti. Ma soprattutto ha raccolto le prime sconfitte in LaLiga, dopo una striscia di sette da imbattuto.

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol- immagine 4
Aymeric Laporte e Borja Mayoral durante Athletic Bilbao-Getafe. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Una delle sorprese in negativo è l'Athletic Bilbao. Dopo l'inizio lanciato con 3 vittorie nelle prime tre partite sono arrivati solo 5 punti. Alla squadra di Valverde mancano soprattutto i gol. È il secondo attacco peggiore del campionato. Nell'ultima giornata è arrivata la sconfitta di misura contro il Getafe, grazie al gol di Borja Mayoral che è diventato il miglior marcatore di sempre degli Azulones.

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol- immagine 5
Giocatori del Siviglia dopo la sconfitta con la Real Sociedad. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Proprio la squadra di José Bordalas è l'ultima del blocco dei 14 punti. Pur con una rosa dimezzata tra infortuni e squalificati, il club della periferia di Madrid continua a sorprendere. Lo 0-1 a Bilbao ha messo fine a una striscia di 5 gare senza vittorie. A 13 punti si trova il Siviglia, illuso dalle due ottime vittorie consecutive su Rayo Vallecano e Barcellona. Dopo, sono arrivate due pesanti sconfitte con Mallorca e Real Sociedad. La dodicesima posizione è occupata dal Deportivo Alaves, la squadra con la miglior difesa del campionato.

Solo 3 punti dividono le ultime otto, tra cui le delusioni Valencia e Real Sociedad

—  

Più si scende e più la classifica si accorcia. Tra Celta Vigo e Girona solo 3 punti separano le squadre. La squadra di Claudio Giraldez ha trovato la prima vittoria in campionato contro l'Osasuna, dopo aver raccolto 7 pareggi, tutti per 1-1. Sempre a 10 punti si trovano proprio gli avversari di giornata. L'italiano Alessio Lisci arriva da un momento negativo in LaLiga, con una sola vittoria nelle ultime sette.

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol- immagine 6
Mikel Oyarzabal esulta dopo il primo dei due gol segnati al Siviglia. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

A quota 9 si trovano quattro squadre e tutte con lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte. A Levante e Mallorca, si aggiungono le sorprese in negativo Valencia e Real Sociedad. I primi, con il derby perso, fanno cinque partite senza vittorie. I secondi, dopo un inizio shock, sono in netta ripresa. Finita l'era Alguacil, Sergio Francisco sembra pian piano trovare la giusta quadra. La vittoria sul Siviglia per 2-1 porta aria fresca in quel di San Sebastian.

Il punto su LaLiga dopo la 10° giornata: Real Madrid in fuga, sorpresa Espanyol- immagine 7
Scatto della partita di LaLiga tra Girona e Real Oviedo. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Chiudono la classifica a 7 punti Real Oviedo e Girona. Santi Cazorla e compagni stanno soffrendo particolarmente il cambio di categoria. La situazione poteva anche essere peggiore senza il gol al 97° di David Carmo proprio contro i catalani nel rocambolesco 3-3 dell'ultima giornata. La squadra allenata da Michel, invece, è ormai tutt'altra cosa rispetto a quella che ottenne la qualificazione in Champions League due stagioni fa. I biancorossi hanno dato l'impressione di essere in forte ripresa e l'unica sconfitta nelle ultime cinque gare lo dimostrerebbe.

Leggi anche
Kroos difende Vínicius: “Quando giochi bene e vieni sostituito, non è mai bello”
Barcellona, buone notizie dopo la sconfitta nel Clasico: si avvicina il rientro di Lewandowski...

© RIPRODUZIONE RISERVATA