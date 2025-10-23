Le parole del Presidente Louzan sui Mondiali 2030, che si giocheranno anche in Spagna ed il Progetto Miami

Giorgio Trobbiani 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 12:32)

Intervenuto al 'Nueva Economia Forum', Rafael Louzan, presidente della federcalcio spagnola, ha parlato della Supercoppa di Spagna, della possibilità della nazione iberica di ospitare i mondiali di calcio, ma anche della vicenda legata alla partita fra Barcellona e Villarreal che doveva tenersi a Miami. Ecco le sue parole.

Louzan su Barcellona-Villarreal e sul mondiale: le sue dichiarazioni — Louzan, da dieci mesi in carica al vertice della federcalcio spagnola, ha commentato così la vicenda legata ai mondiali in Spagna: "L'ultima parola spetterà alla FIFA. Ci saranno 5 miliardi di euro di impatto sul PIL e 2,5 miliardi di euro di investimenti per la ristrutturazione degli stadi. Penso che sarebbe inspiegabile se la Spagna non ospitasse la finale della Coppa del Mondo. La Spagna ha una quota del 55% nell'organizzazione; è ovvio che la Spagna dovrebbe essere l'organizzatrice della finale". Parole nette di Louzan in vista della competizione iridata che si terrà nel 2030 e che la Spagna, fra cinque anni, ospiterà insieme a Portogallo e Marocco.

Sul Progetto Miami — Su Barcellona-Villarreal Louzan ha poi affermato: "L'unica cosa che abbiamo fatto è stata elaborare la richiesta di entrambi i club. Con queste questioni, non si dovrebbe parlare di vincitori o vinti; ci deve essere unità. Promuovere LaLiga fuori dalla Spagna è molto importante, ed è anche importante essere grati a chi genera risorse, come i diritti audiovisivi.

È stata lanciata un'idea per promuovere LaLiga, probabilmente la migliore al mondo, in un grande paese come gli Stati Uniti. Penso che promuovere LaLiga in tutto il mondo sia fondamentale. È necessario continuare questo percorso di promozione all'estero. Il governo, tra l'altro, non è apparso durante l'intero processo, tranne ora alla fine".