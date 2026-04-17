Lo United dovrà reinventare la sua difesa per affrontare il Chelsea Stamford Bridge. A disposizione di Carrick, l'unico centrale di ruolo è il giovane Heaven

Federico Iezzi Collaboratore 17 aprile - 19:31

Emergenza in casa Manchester United: su cinque difensori centrali, ben quattro sono indisponibili. Carrick, quindi, dovrà reinventarsi la difesa nel big match contro il Chelsea di sabato sera. A Stamford Bridge, quindi, giocheranno Shaw e quasi sicuramente il giovane Ayden Heaven.

Chelsea-Manchester United, sfida per l'Europa — Per i Blues e i Red Devils è uno snodo fondamentale. La squadra di Carrickdeve mantenere la terza posizione in classifica, mentre il Chelsea di Roseniorha bisogno di punti per poter raggiungere la zona della qualificazione in Champions League. Attualmente i Blues sono sesti a 48 punti e inseguono il Liverpool quinto. La squadra ospite, però, è in piena emergenza: mancano i difensori centrali. Tutte e due le squadre arrivano al match desiderose di vittoria per riscattare le sconfitte della scorsa giornata di Premier League: il Chelsea contro il City e lo United contro il Leeds.

Emergenza in difesa per Carrick — Il Manchester United, infatti, potrebbe dover fare a meno di ben quattro difensori centrali, infortunati o squalificati. Di recente, infatti, si è infortunato Leny Yoro, che non ha viaggiato con la squadra. Ma i Red Devils dovranno fare a meno anche di Harry Maguire e Lisandro Martinez perché tutti e due sono squalificati. L'inglese per aver il quarto uomo durante il match con il Bournemouth, l'argentino per aver tirato i capelli all'attaccante del Leeds Dominic Calvert-Lewin. Martinez, inoltre, salterà anche le gare contro Brentfoord e Liverpool. Per quanto riguarda l'ex Juventus De Ligt, l'olandese non scende in campo dal 30 novembre a causa di un problema alla schiena.

A questo punto Carrick ha un vero e proprio problema al centro della sua linea difensiva a quattro. Il tecnico, quasi sicuramente, schiererà a sinistra Mazraoui, a destra Diogo Dalot e al centro della difesa dovrà ricorrere a Heaven per avere un centrale da poter affiancare a Shaw.