Il tecnico del Chelsea ha affermato che il centrocampista argentino, Enzo Fernandez, si è scusato per le recenti dichiarazioni che gli sono costate la sospensione per due partite da parte della società londinese. Il vice-capitano dei Blues aveva dichiarato in un podcast argentino il desiderio di andare a vivere a Madrid, perché secondo lui molto simile a Buenos Aires per cibo e cultura rispetto a Londra. Parole che suonano genuine, ma che hanno fatto infuriare la società della squadra inglese.
INTERVISTA
Chelsea, Rosenior rompe il silenzio: “Enzo Fernandez ha chiesto scusa, ce ne occuperemo dopo il City”
Le parole di Liam Rosenior, tecnico del Chelsea—
Nonostante le scuse arrivate dal giocatore e ritenute sincere dal suo allenatore, Enzo Fernandez dovrà comunque scontare la sospensione e saltare quindi la gara di oggi con il Manchester City, le parole del tecnico:
"Si è scusato con me, con il club, e ci occuperemo della questione dopo la partita contro il Manchester City. Non metto in dubbio il carattere di Enzo, né chi sia come persona, e credo che le persone commettano errori e non si debba esagerare con la punizione per lo sbaglio commesso". Ha poi concluso parlando della gestione del club: "Ci sono certi valori e culture in cui credo, e in cui questo club crede, che rendono la squadra più forte se gestiti correttamente".
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Il Chelsea sta vivendo una stagione di alti e bassi sotto la guida di Liam Rosenior, aggrappato alla sesta posizione in Premier League e reduce da un travolgente 7-0 in FA Cup, ma cresce la preoccupazione dei tifosi di perdere il proprio leader tecnico nella prossima sessione di mercato.
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