derbyderbyderby calcio estero Chelsea, Rosenior rompe il silenzio: “Enzo Fernandez ha chiesto scusa, ce ne occuperemo dopo il City”

INTERVISTA

Chelsea, Rosenior rompe il silenzio: “Enzo Fernandez ha chiesto scusa, ce ne occuperemo dopo il City”

Liam Rosenior, Chelsea - Ph Getty Images
Dopo la sospensione di due partite per le dichiarazioni rilasciate da Enzo Fernandez, il tecnico del Chelsea Rosenior ha preso le parti del giocatore confermando le scuse arrivate da parte dell'argentino.
Luigi Mereu

Il tecnico del Chelsea ha affermato che il centrocampista argentino, Enzo Fernandez, si è scusato per le recenti dichiarazioni che gli sono costate la sospensione per due partite da parte della società londinese. Il vice-capitano dei Blues aveva dichiarato in un podcast argentino il desiderio di andare a vivere a Madrid, perché secondo lui molto simile a Buenos Aires per cibo e cultura rispetto a Londra. Parole che suonano genuine, ma che hanno fatto infuriare la società della squadra inglese.

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Chelsea multa
PARIGI, FRANCIA - 11 MARZO: Enzo Fernandez del Chelsea festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Chelsea FC al Parc des Princes l'11 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Le parole di Liam Rosenior, tecnico del Chelsea

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Nonostante le scuse arrivate dal giocatore e ritenute sincere dal suo allenatore, Enzo Fernandez dovrà comunque scontare la sospensione e saltare quindi la gara di oggi con il Manchester City, le parole del tecnico:

"Si è scusato con me, con il club, e ci occuperemo della questione dopo la partita contro il Manchester City. Non metto in dubbio il carattere di Enzo, né chi sia come persona, e credo che le persone commettano errori e non si debba esagerare con la punizione per lo sbaglio commesso". Ha poi concluso parlando della gestione del club: "Ci sono certi valori e culture in cui credo, e in cui questo club crede, che rendono la squadra più forte se gestiti correttamente".

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Il Chelsea sta vivendo una stagione di alti e bassi sotto la guida di Liam Rosenior, aggrappato alla sesta posizione in Premier League e reduce da un travolgente 7-0 in FA Cup, ma cresce la preoccupazione dei tifosi di perdere il proprio leader tecnico nella prossima sessione di mercato.

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