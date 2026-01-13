Da terzino dimenticato a simbolo di una nuova idea di panchina: il lungo viaggio di Liam Rosenior dall'Under-23 del Brighton alla guida del Chelsea, passando per Derby County, Hull City e Strasburgo...

Vincenzo Bellino Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 10:02)

Come spesso accade nelle storie che contano davvero, l’annuncio è arrivato prima delle spiegazioni. Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea e, nel giro di poche ore, il suo nome è diventato un campo di battaglia simbolico: per alcuni l’ennesima scommessa azzardata della proprietà, per altri il segnale di una svolta culturale, per altri ancora un atto politico prima che sportivo. Per capire se e come potrà funzionare, però, serve tornare indietro. Molto indietro. A quando Rosenior non era una scelta di potere, ma un uomo ai margini del sistema.

Una carriera normale — Da calciatore, Rosenior non è mai stato una stella. Terzino affidabile, diligente, capace di reggere il ritmo tra Premier League e Championship senza mai imporsi come riferimento. Fulham, Reading, Ipswich, Hull, Brighton: un percorso fatto di continuità e limiti, di stagioni utili ma raramente memorabili. A 22 anni qualcuno lo aveva definito “astro nascente”, ma il calcio inglese è spietato con chi non accelera abbastanza.

L’epilogo arriva al Brighton, tra infortuni e ginocchia che non rispondono più. A 34 anni, la comunicazione è brutale nella sua semplicità: niente rinnovo, fine della corsa. Rosenior racconta quel momento come una frattura emotiva, non tanto per il calcio quanto per la vita. Dire alla propria famiglia che tutto deve cambiare è una sconfitta silenziosa. Ma è anche l’inizio di qualcos’altro.

Rosenior e il calcio: un'ossessione ereditaria — Per capire Rosenior allenatore bisogna passare da Leroy Rosenior, suo padre. Attaccante prolifico, uomo di spogliatoio, poi allenatore a sua volta. Un’esistenza interamente immersa nel pallone, trasmessa al figlio come una lingua madre. Ma Liam non eredita solo la passione: eredita anche la frustrazione di un calcio inglese incapace di evolversi.

A nove anni legge il suo primo libro di tattica e lo rigetta istintivamente, tuttavia è proprio da lì che la passione diventa ossessione: capire, studiare, smontare il gioco. Non è un caso che chi ha giocato con lui ricordi un ragazzo più interessato agli allenamenti che alle partite. Il campo come laboratorio, prima ancora che come palcoscenico.

Un Pantheon di contraddizioni — Rosenior cresce scegliendo Alex Ferguson come riferimento morale, ma presto amplia il suo orizzonte. Nel suo pantheon convivono Arrigo Sacchi e José Mourinho, l’utopia collettiva e il pragmatismo vincente. Una convivenza solo apparente: ciò che lo affascina non è lo stile, ma la capacità di piegare il contesto alle proprie idee. Lo dirà apertamente, anni dopo, scrivendo che lo “Special One” ha dimostrato come si possa vincere anche senza evangelizzare il gioco. Un pensiero che lo accompagnerà sempre: le idee contano solo se sanno sopravvivere alla realtà.

Dalla teoria alla panchina: Derby, Hull e De Zerbi... — Il primo vero salto arriva al Derby County, nello staff di Phillip Cocu, poi con Wayne Rooney. È un apprendistato difficile, segnato da retrocessioni e caos societario. Quando sembra pronto a crescere, tutto crolla. Ancora una volta, Rosenior rischia di restare fermo.

Accetta Hull City senza condizioni, con la squadra a un passo dalla zona retrocessione. Qui mostra una delle sue qualità meno raccontate: la capacità di rinunciare alle proprie idee per salvarle. Mette da parte il calcio dominante e lavora sulla solidità. Prima non prenderle, poi tornare a costruire. Parallelamente costruisce uno spogliatoio umano prima che tecnico, fatto di relazioni, fiducia e tempo condiviso.

Il vero punto di svolta concettuale arriva osservando il Brighton di Roberto De Zerbi. Uomo contro uomo, coraggio, dominio anche senza stelle. Se può farlo il Brighton, perché non chiunque altro? Rosenior studia, osserva, assorbe. Guardiola diventa una lente, Arteta una traduzione, De Zerbi una scintilla. Gli serve solo il posto giusto per provare davvero.

Il laboratorio Strasburgo: come Rosenior ha convinto Boehly — Lo Strasburgo, controllato dalla stessa proprietà del Chelsea, diventa il suo laboratorio ideale. Settimo posto, Europa, valorizzazione dei giovani, identità chiara. Non un miracolo, ma un processo. Ed è proprio questo che convince Todd Boehly a portarlo a Londra.

La chiamata è inevitabile.“Non potevo rifiutare il Chelsea”, dirà. Ma il suo arrivo significa molto più di un cambio in panchina. È un segnale culturale, sociale, politico. Il primo allenatore britannico nero alla guida di una big-six. Un passaggio che pesa quanto i risultati.

Non è un genio improvviso, né un prodotto mediatico. È il risultato di anni passati a osservare, studiare, fallire e adattarsi. Adesso non resta che una domanda: in un club che divora allenatori, avrà il tempo che ha sempre chiesto agli altri?