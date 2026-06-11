La finale della Supercoppa UEFA di quest'anno metterà di fronte il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. Le due squadre, infatti, hanno ottenuto il posto nella competizione avendo vinto rispettivamente la Champions League e l'Europa League. L'incontro tra i due club avrà luogo il 12 agosto presso la Red Bull Arena di Salisburgo. Per di più, negli ultimi minuti la UEFA ha annunciato in via ufficiale il nome di colui che arbitrerà il match tra parigini e Villans. L'organo di governo del calcio europeo ha scelto un direttore di gara di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni per via di una vicenda sfortunata per lui. Si tratta del somalo Omar Artan.

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Il somalo Omar Artan arbitrerà la finale di Supercoppa UEFA

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Tra poche ore avrà inizio il Mondiale che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Ovviamente non sono mancate le controversie che hanno visto coinvolto soprattutto il terzo Paese citato data la sua politica. Tra le vicende che hanno avuto luogo figura anche quella dell'arbitro somalo Omar Artan, che laaveva inserito nella lista dei direttori di gara per la massima competizione intercontinentale. Tuttavia, appena arrivato negli States, Artan è stato sottoposto ad undurato ben. Al termine di quanto accaduto, gli Stati Uniti hanno deciso diil direttore di gara dal Paese.In questi giorni, Artan ha fatto il suo ritorno indove è stato accolto in maniera molto positiva dopo quanto accaduto. Nei prossimi mesi, però, il direttore di gara africano avrà la possibilità di riscattarsi dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Infatti, la UEFA ha deciso di affidargli la finale di Supercoppa UEFA tra Paris Saint-Germain ed Aston Villa che si terrà il 12 agosto a Salisburgo.

Salisburgo, Austria - 6 novembre 2025: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita di Europa League tra Salisburgo e Go Ahead Eagles allo Stadion Salzburg. (Foto di Jasmin Walter/Getty Images)

Facendo così, l'organo di governo del calcio europeo ha deciso di dare al somalo un'opportunità di mettersi in mostra con una partita molto importante tra due club club molto importanti dei rispettivi Paesi. Tra l'altro, Omar Artan entrerà anche nella storia della competizione visto che diverrà il primo somalo a dirigere la finale della competizione europea.

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