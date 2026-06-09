A poche ore dal fischio d'inizio della rassegna iridata, scoppia l'ennesimo scandalo extra-campo. Questa volta il protagonista è Omar Abdulkadir Artan, fischietto somalo insignito del premio di miglior arbitro del continente africano nel 2025. Il direttore di gara ha raccontato al New York Times la disavventura vissuta all'aeroporto di Miami, dove è stato trattenuto dalle autorità statunitensi per ben undici ore prima di vedersi clamorosamente negare l'ingresso nel Paese. Rientrato forzatamente a Istanbul, Artan ha sfogato tutta la sua amarezza: "Avevo i documenti giusti, avevo il visto giusto. Sono profondamente deluso". Un colpo durissimo dal punto di vista umano e professionale, che cancella anni di sacrifici per raggiungere l'apice della carriera: "Sono soltanto un arbitro che ha cercato di realizzare il sogno più grande della sua carriera: partecipare a una Coppa del Mondo".

GUARDA LO SPORT IN STREAMING GRATIS SU BET365

L'interrogatorio e i sospetti legati al Paese d'origine

La dinamica del fermo lascia non poche. L'arbitro ha confermato di aver esibito tutte lein regola per poter varcare i confini americani, dalla documentazione ufficiale fornita dallafino alle prove tangibili della sua continua attività a livello. "Avevo tutti i documenti necessari e un visto regolarmente rilasciato", ha ribadito con forza. Durante l'infinitoaeroportuale, tuttavia, le autorità di frontiera lo avrebbero incalzato con domande per nulla legate al calcio. Al centroci sarebbero state questioni riguardanti l'attuale situazione politica dellae l'attività del gruppo jihadista. Un focus investigativo che ha portato il fischietto africano a trarre una triste e inevitabile conclusione personale: "Credo che abbiano un problema con il mio Paese".

Omar Artan, arbitro somalo ai Mondiali (credits Instagram)

Le restrizioni governative e la bufera sulla FIFA

Dans une interview accordée au « New York Times », Omar Artan, l'arbitre somalien refoulé à la frontière, a expliqué avoir été interrogé pendant 11 heures à son arrivée sur le sol américain en vue de la Coupe du monde.



➡️ https://t.co/yKbthIAnxZ pic.twitter.com/lnyqGoOu4e — L'Équipe (@lequipe) June 9, 2026

L'esclusione forzata dinon è un fulmine a ciel sereno nel complicato scacchiere burocratico americano, considerando che larientra nell'elenco delle nazioni colpite dalle severeall'ingresso introdotte in passato dall'amministrazione. Se da una parte il fischietto ha incassato l'immediata e fortedi tutte le principali istituzioni sportive del suo, dall'altra monta un'indignazione feroce nei confronti della. La massima organizzazione calcistica internazionale è ora nell'occhio del ciclone, accusata di non aver saputo tutelare i propridi gara e di non aver gestito preventivamente una situazioneche si sta rapidamente trasformando nell'ennesimo, gigantesco casodi questo avvio di

GUARDA LO SPORT IN STREAMING GRATIS SU BET365