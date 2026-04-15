Il numero 5 dei Red Devils salterà il prossimo incontro di Premier League, le sue dichiarazioni all'arbitro sono costate caro e la punizione è stata pesante

Giorgio Abbratozzato 15 aprile - 19:05

Harry Maguire salterà il prossimo incontro di Premier League. Nell’ultimo match, il Leeds ha battuto lo United 2-1. Maguire non era in campo perché squalificato per l’espulsione rimediata contro il Bournemouth. L'inglese ha quindi saltato la sfida con il Leeds e ora sconterà anche la squalifica che lo costringerà a restare fuori contro il Chelsea.

Questo episodio rappresenta l’ennesimo passo falso nel suo percorso con la maglia dei Red Devils, ma il recente rinnovo e la stagione positiva lasciano intravedere margini di miglioramento per il futuro.

Maguire salta il Chelsea in un periodo delicato: il motivo — Il Manchester United sta disputando un’ottima annata in Premier League, dopo il 15° posto della scorsa stagione. La squadra di Carrick occupa il terzo posto e sogna la Champions League. I Red Devils hanno 55 punti e affronteranno il Chelsea: in caso di sconfitta, i Blues accorcerebbero a -4 punti.

Tutto nasce dalla sfida contro il Bournemouth, terminata 2-2, quando il centrale inglese ha rimediato un rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Evanilson. Oggi la FA inglese ha ufficializzato una multa da 30 mila sterline per le frasi rivolte all’arbitro: “Siete una fottuta vergogna”.

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Anche Lisandro Martinez squalificato, contro il Chelsea ci penserà Yoro — Harry Maguire non sarà l’unico costretto a saltare la prossima partita di Premier League. La difesa dello United sarà in piena emergenza contro il Chelsea, con a disposizione solo Leny Yoro e Ayden Heaven.

Dopo il rosso rimediato da Maguire contro il Bournemouth, anche Lisandro Martínez è stato espulso nella sfida contro il Leeds. Il fallo dell’argentino su Calvert-Lewin è stato giudicato come condotta violenta, motivo per cui non prenderà parte a quello che sarà uno spareggio per la Champions League.