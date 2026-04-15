derbyderbyderby calcio estero Manchester United, stangata per Maguire: multa da 30mila sterline e salta la sfida con il Chelsea

La sanzione

Manchester United, stangata per Maguire: multa da 30mila sterline e salta la sfida con il Chelsea

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Il numero 5 dei Red Devils salterà il prossimo incontro di Premier League, le sue dichiarazioni all'arbitro sono costate caro e la punizione è stata pesante
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Harry Maguire salterà il prossimo incontro di Premier League. Nell’ultimo match, il Leeds ha battuto lo United 2-1. Maguire non era in campo perché squalificato per l’espulsione rimediata contro il Bournemouth. L'inglese ha quindi saltato la sfida con il Leeds e ora sconterà anche la squalifica che lo costringerà a restare fuori contro il Chelsea.

Questo episodio rappresenta l’ennesimo passo falso nel suo percorso con la maglia dei Red Devils, ma il recente rinnovo e la stagione positiva lasciano intravedere margini di miglioramento per il futuro.

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MANCHESTER, INGHILTERRA – 1° MARZO: Harry Maguire del Manchester United reagisce mentre lascia il campo dopo essere stato sostituito durante la partita di Premier League tra Manchester United e Crystal Palace all’Old Trafford il 1° marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

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Maguire salta il Chelsea in un periodo delicato: il motivo

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Il Manchester United sta disputando un’ottima annata in Premier League, dopo il 15° posto della scorsa stagione. La squadra di Carrick occupa il terzo posto e sogna la Champions League. I Red Devils hanno 55 punti e affronteranno il Chelsea: in caso di sconfitta, i Blues accorcerebbero a -4 punti.

Tutto nasce dalla sfida contro il Bournemouth, terminata 2-2, quando il centrale inglese ha rimediato un rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Evanilson. Oggi la FA inglese ha ufficializzato una multa da 30 mila sterline per le frasi rivolte all’arbitro: “Siete una fottuta vergogna”.

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Anche Lisandro Martinez squalificato, contro il Chelsea ci penserà Yoro

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Harry Maguire non sarà l’unico costretto a saltare la prossima partita di Premier League. La difesa dello United sarà in piena emergenza contro il Chelsea, con a disposizione solo Leny Yoro e Ayden Heaven.

Dopo il rosso rimediato da Maguire contro il Bournemouth, anche Lisandro Martínez è stato espulso nella sfida contro il Leeds. Il fallo dell’argentino su Calvert-Lewin è stato giudicato come condotta violenta, motivo per cui non prenderà parte a quello che sarà uno spareggio per la Champions League.

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LEEDS, INGHILTERRA - 04 GENNAIO: Leny Yoro del Manchester United durante la partita di Premier League tra Leeds United e Manchester United ad Elland Road il 04 gennaio 2026 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

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