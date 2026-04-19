Tegola Bayern Monaco, lungo stop per Gnabry: salta il Mondiale?

Potrebbe rimanere fuori nelle semifinali, nella finale di Champions e forse anche al Mondiale.

Federico Iezzi Collaboratore 19 aprile - 12:34

Tegola per il Bayern Monaco: nuovo infortunio muscolare per Serge Gnabry. Lo ha comunicato il club stesso, anche se al momento non è chiaro quanto tempo dovrà stare fuori. In Germania, però, si teme che abbia chiuso la stagione e che rischi di saltare la semifinale di Champions League e soprattutto che non riesca ad andare negli Stati Uniti con la Nazionale.

Tegola Bayern Monaco: si ferma Gnabry — “Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Serge Gnabry per un periodo prolungato a causa di una lesione al tendine adduttore della gamba destra, confermata dagli esami effettuati dallo staff medico del club”, si legge nel comunicato stampa con cui i bavaresi annunciano l'infortunio del loro giocatore. Gnabry era regolarmente sceso in campo in Champions League contro il Real Madrid per poi uscire dopo circa sessanta minuti: in quel momento, però, non era stato segnalato nessun problema di tipo fisico.

Il giocatore salterà la partita di oggi pomeriggio, contro lo Stoccarda, in cui la sua squadra potrebbe già diventare campione di Germania anche solo con un pareggio. Per la squadra di Kompanyè una perdita di un certo peso: finora, in Bundesliga, ha segnato otto gol e fornito sei assist, mentre nella massima coppa europea ha collezionato due reti e cinque assist.

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Stagione finita? — Una domanda assilla ora i tifosi del Bayern e soprattutto quelli della Germania, in vista del Mondiale: la sua stagione è finita? Il club non ha comunicato nulla a riguardo della durata del recupero e quindi non ci sono certezze, ma solo supposizioni. Secondo lo Sky Sport tedesco, però, la situazione è decisamente grave. Il classe 1995, in pratica, avrebbe concluso la sua stagione calcistica. L'attaccante dovrà saltare tutto il finale di stagione: le ultime gare di campionato, le due semifinali di Champions League contro il PSG e l'eventuale finale di Budapest. Il canale televisivo, inoltre, ritiene improbabile che riesca a recuperare in tempo per andare negli Stati Uniti con la squadra allenata da Nagelsmann e della quale sarebbe stato certamente un titolare.