Il Troyes batte 4-3 il Pau nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Ligue 2. Tuttavia, la gioia si trasforma in dolore dopo l'annuncio della morte di una tifosa

Gianmarco Inguscio Collaboratore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 12:35)

Allo "Stade de l'Aube" di Troyes termina 4-3 la sfida di ieri pomeriggio contro il Pau. I biancoblù consolidano la testa della classifica e raggiungono quota 45 punti, restano a due lunghezze di vantaggio dal Saint-Étienne. Tuttavia, la gioia per la vittoria dura poco, perché poco prima del termine della partita, una donna di 74 anni ha accusato un malore. Nonostante l'intervento dei soccorsi, la donna è deceduta. La tifosa del Troyes, secondo quanto riportato da L'Est éclair, ha assistito al match della sua squadra del cuore assieme alla famiglia. La società ha espresso tutta la sua vicinanza attraverso un comunicato.

Ligue 2, il comunicato ufficiale del club per la scomparsa della tifosa — Di seguito, la nota pubblicata dalla società del Troyes sui propri canali ufficiali: "L'ESTAC ha appreso con immensa tristezza della scomparsa di una delle sue sostenitrici dopo la partita tra la nostra squadra del Troyes e il Pau di questo sabato".

Continua il messaggio solidale della società biancoblù: "In questo momento doloroso, l'intero club desidera esprimere le sue più sincere condoglianze e il suo sostegno alla famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che condividevano la sua passione per i nostri colori. L'ESTAC si unisce al dolore della famiglia e degli amici. Il club esprime la sua più profonda solidarietà", conclude il Troyes.

Troyes, la situazione in campionato e le prossime partite in programma — Archiviata la "triste vittoria" interna ai danni del Paul, la formazione guidata dal tecnico Stéphane Dumont si trova in testa al campionato, forte dei 45 punti conquistati nelle prime ventiquattro giornate. Alle spalle ci sono Saint-EÉtienne, Reims e Red Star, rispettivamente a due, quattro e cinque punti di distanza. Pertanto, il successo nell'ultima sfida è stato determinante per consolidare il primo posto, soprattutto, dopo le tre sconfitte con Guingamp, Le Mans e Nancy. Risultati negativi precedenti al pareggio sul campo del Bestia.

La lotta per conquistare la promozione in Ligue 1 è serrata e le prossime partite dei biancoblù con l'Amiens prima e il Clermont poi, iniziano a diventare piuttosto delicate per il prosieguo della stagione, in virtù delle principali avversarie che risiedono a distanza ravvicinata: il Saint-Etienne sarà ospitato proprio dal Pau, prima dello scontro diretto casalingo contro il Red Star. Il Reims viaggerà in direzione Montpellier e Dunkerque per due trasferte di fila. Infine, il Red Star, prima del big match citato precedentemente, ospiterà il Le Mans. La seconda parte di stagione si preannuncia quindi all'insegna dello spettacolo.