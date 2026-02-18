È stata una notte di quelle che pesano, nel bene e nel male, sul destino di una stagione europea. Allo Stadio Louis II, il PSG ha fatto suo il derby francese valido per la Champions League, superando il Monaco in una sfida ad altissima tensione....

Samuele Dello Monaco 18 febbraio - 11:19

È stata una notte di quelle che pesano, nel bene e nel male, sul destino di una stagione europea. Allo Stadio Louis II, il PSG ha fatto suo il derby francese valido per la Champions League, superando il Monaco in una sfida ad altissima tensione. Tuttavia, il sorriso di Luis Enrique a fine gara è velato da una preoccupazione tangibile: l'uscita anticipata dal campo di Ousmane Dembelé, costretto ad arrendersi ben prima dell'intervallo.

L'infortunio di Dembelé — Il cronometro segnava ancora il primo tempo quando l'esterno francese, pedina fondamentale nello scacchiere tattico dei parigini, si è fermato. Un gesto inequivocabile verso la panchina, la mano sulla coscia, e la smorfia di chi conosce bene il proprio corpo. L'infortunio di Dembelé ha gelato il sangue ai tifosi del PSG presenti nel Principato, costringendo il tecnico asturiano a ridisegnare immediatamente l'assetto offensivo in una gara così delicata.

La squadra non si è disunita, anzi, ha trovato nella difficoltà la forza per compattarsi e portare a casa un risultato preziosissimo in vista del prosieguo della competizione. L'ingresso in campo di chi lo ha sostituito con Désiré Doué sugli scudi, è stato determinante per mantenere l'equilibrio e la pericolosità offensiva.

Le parole nel post Monaco-PSG — Nel post-partita, Luis Enrique ha provato a rassicurare l'ambiente, parlando di una scelta dettata dalla prudenza: "Ha sentito un fastidio e abbiamo deciso per il cambio immediato. In partite di questo livello, e con la sua storia clinica, non si può rischiare nulla. È stata una misura precauzionale" ha spiegato il tecnico, sperando che gli esami strumentali delle prossime ore confermino l'assenza di lesioni gravi.

La vittoria in trasferta contro il Monaco mette il PSG in una posizione di vantaggio, ma il prezzo pagato potrebbe essere alto. Con il calendario che non concede tregua e con la Champions League che non aspetta, ora a Parigi si trattiene il fiato: la qualificazione è più vicina, ma l'infermeria fa paura.