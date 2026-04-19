Il club inglese non ha neanche il tempo di festeggiare il grande traguardo che è già ora di programmare la stagione nel massimo campionato inglese: tutta colpa di un particolare piano per gli abbonamenti proposto nel 2023

Pietro Rusconi Redattore 19 aprile - 15:51

Il Coventry City farà il suo ritorno in Premier League. L'ultimo passaggio del club inglese nella massima divisione ha come data la stagione 2001. Un anno orribile per la squadra di Coventry considerano che la permanenza in Premier durava da 34 anni consecutivi. In questi ultimi vent'anni, la squadra allenata da Frank Lampard ha affrontato di tutto, da problemi economici a cambi di proprietà, passando per affitti troppo alti per le casse del club. Nel 2017 è arrivata anche la retrocessione in League Two (quarta divisione). Il Coventry aveva già sfiorato la promozione nel 2023 ma la sfida playoff fu persa ai danni del Luton Town. Anche per Lampard è una piccola rivincita considerando le ultime non eccellenti stagioni da tecnico con Everton e Chelsea. Tuttavia, a rubare l'occhio non sono solo i risultati in campo ma anche una particolare gestione del club in questi anni...

La storica promessa del Coventry City —

Ad attirare l'attenzione del pubblico mainstream infatti è una particolare notizia circolata in questi giorni di festa. Il club della città inglese ha deciso di fare un patto con i tifosi di assoluta fiducia nel Coventry City. Infatti, nella stagione 2023, la dirigenza della squadra ha deciso di proporre un piano di abbonamenti speciale, forte della buona campagna '22-23 conclusa con la sconfitta in finale dei playoff.

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L'idea è stata quella di dare la possibilità di poter sottoscrivere un abbonamento scommettendo sulla promozione del club entro il 2028. Di fatto, questo particolare pacchetto presentava un prezzo fisso e calmierato per tutti e 5 gli anni da rinnovare a scatola chiusa ogni estate. Con la promozione del Coventry City, il club ha promesso un abbonamento gratis valido per la prima stagione in Premier League a chi aveva continuato a credere nel piano offerto, rinnovando l'impegno annualmente. Nel 2023 furono messi a disposizione circa 5000 abbonamenti, il che vuol dire che durante l'annata '26-27 ci saranno 5 mila tifosi che si godranno le partite in casa gratuitamente.