Il difensore parla del CT Carlo Ancelotti e della sua mentalità vincente: "Un onore essere allenato da lui". Stanotte il debutto del Brasile contro il Marocco
Il Brasile si allena per l'esordio al Mondiale tra sorrisi, autografi e le foto con i tifosi
Il Brasile torna a caccia del sesto titolo Mondiale, il primo dal lontano 2002. A guida della Selecao c'è Carlo Ancelotti, chiamato a trasformare il talento in trionfo, e il capitano Marquinhos non ha dubbi: la guida giusta è arrivata.
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Parla il capitano MarquinhosIn un'intervista rilasciata alla FIFA, Marquinhos ha aperto il proprio cuore sulla sfida che attende la Selecao: "Ho vissuto quella frustrazione a livello di club e anche alcuni degli altri giocatori della squadra l'hanno provata. Sappiamo che gli standard sono altissimi e che tutto si decide sui dettagli più piccoli: commettere meno errori possibile e sfruttare quelli degli avversari. Dovremo essere pronti ad affrontare momenti difficili e superarli". Il capitano verdeoro ha poi ribadito il concetto di leadership come collante del gruppo: "I veri leader emergono davvero nelle circostanze difficili e impegnative. È in quei momenti che bisogna farsi avanti e assumersi la responsabilità, soprattutto nei confronti dei giocatori più giovani, di quelli che non sono abituati a questa pressione".
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Gli elogi a Carlo AncelottiSul commissario tecnico italiano, Marquinhos non risparmi parole al miele: "Ancelotti è un vincitore seriale, uno che ha dimostrato di sapere come trasformare una squadra in campioni. Penso sia importante per noi avere lui alla guida in questo momento, ha gestito in modo straordinario le sfide e la pressione che fanno parte di questo ruolo. Siamo felicissimi e onorati di avere un tecnico come lui, che conosce davvero il suo gruppo, i suoi giocatori e che sa tantissimo dell'aspetto tattico del gioco, ma ancora di più sa ciò che serve per diventare campioni. Ha portato una scintilla nel gruppo".
Il debutto del BrasileIl Brasile inaugura il proprio cammino al Mondiale a mezzanotte, ora locale, contro il Marocco al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Inserito nel Gruppo C, la Selecao di Marquinhos affronterà poi Haiti e Scozia, il prossimo 20 e 25 giugno.
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