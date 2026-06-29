Ancora una volta, Neymar Jr. dimostra di essere un fuoriclasse non soltanto sul terreno di gioco, ma anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da El Sumario, l'attaccante brasiliano avrebbe donato 250.000 dollari al Venezuela per sostenere le operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese la scorsa settimana. I fondi saranno destinati agli aiuti umanitari più urgenti, dalla distribuzione di cibo e acqua potabile fino alla fornitura di medicinali e alloggi temporanei per le migliaia di persone rimaste senza casa a causa del sisma.

Attraverso un messaggio di solidarietà, il numero dieci verdeoro ha espresso la propria vicinanza alla popolazione venezuelana, augurando alle vittime di poter ricostruire le proprie vite e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Non è la prima volta che Neymar si rende protagonista di iniziative benefiche. Nel corso della sua carriera, il brasiliano ha spesso partecipato a campagne di solidarietà, donazioni e raccolte fondi a sostegno di popolazioni colpite da calamità naturali o in situazioni di difficoltà economica e sociale.

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Neymar e il Brasile, una storia d'amore lunga oltre quindici anni

Neymar resta una delle figure più importanti della storia recente del Brasile, oltre che un vero e proprio simbolo per il suo popolo. L'attaccante ha esordito con la Seleção nel Al di là del gesto umanitario,resta una delle figure più importanti della, oltre che un vero e proprio simbolo per il suo popolo. L'attaccante ha esordito con la Seleção nel

, diventando rapidamente il punto di riferimento della squadra.

2010

Nel corso degli anni ha disputato numerose competizioni internazionali, prendendo parte a tre Mondiali e a diverse edizioni della Copa América, oltre ad aver conquistato la storica medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Rio 2016, uno dei trionfi più emozionanti della sua carriera. Con le sue reti, Neymar è inoltre diventato il miglior marcatore nella storia della nazionale brasiliana, superando persino il leggendario Pelé e scrivendo il proprio nome tra le più grandi icone del calcio verdeoro.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr. si alza in piedi per l'inno nazionale prima dell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Tra infortuni, delusioni e momenti di gloria, il rapporto tra Neymar e il Brasile è sempre stato caratterizzato da un profondo legame emotivo. E adesso, in contemporanea col suo ultimo Mondiale in carriera, il gesto compiuto nei confronti del Venezuela dimostra ancora una volta come il campione brasiliano continui a utilizzare la propria notorietà per dare un contributo concreto anche lontano dai riflettori del calcio.