Brasile e Giappone si giocano un posto negli ottavi di finale del Mondiale 2026 in una sfida che mette di fronte due filosofie di calcio molto diverse. Da una parte la qualità tecnica e l'esperienza della Seleção di Carlo Ancelotti, chiamata ad alzare il livello dopo una fase a gironi convincente ma non priva di qualche difficoltà.

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Dall'altra un Giappone organizzato, intenso e capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a ritmo, compattezza e transizioni veloci. In palio c'è l'accesso agli ottavi in una gara che promette equilibrio e intensità.

Dove vedere Brasile-Giappone in diretta TV e streaming ufficiale

Brasile-Giappone sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e sulla Rai e in streaming ufficiale sull'app di Dazn o su Rai Play. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Brasile

Il Brasile ha chiuso al primo posto del Gruppo C, a pari punti con il Marocco ma davanti grazie ai criteri di classifica. Dopo un debutto non semplice, la squadra di Ancelotti ha cambiato passo imponendosi con due netti 3-0 contro Haiti e Scozia, mostrando tutto il proprio potenziale offensivo. La Seleção si presenta alla fase a eliminazione diretta con grande fiducia, forte di una rosa ricca di talento ed esperienza, anche se dovrà fare attenzione alla brillantezza atletica di un avversario capace di giocare a ritmi molto elevati.

Qui Giappone

Percorso solido anche per il Giappone, secondo classificato nel Gruppo F alle spalle dell'Olanda. I Samurai Blu hanno aperto il torneo con un prezioso 2-2 contro gli Oranje, prima di superare la Tunisia e chiudere il girone con un pareggio contro la Svezia, risultato sufficiente per conquistare la qualificazione. La formazione di Hajime Moriyasu ha confermato ancora una volta organizzazione tattica, intensità e qualità nelle ripartenze, caratteristiche che l'hanno resa una delle nazionali più insidiose del torneo.

Le probabili formazioni di Brasile-Giappone

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetà; Rayan, Cunha, Vinicius Jr.Ancelotti.

Giappone (3-4-3): Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Doan, Ueda, Maeda. Ct: Moriyasu.

Cosa aspettarsi dalla partita

Sulla cartagrazie a una qualità individuale superiore e a una maggiore esperienza internazionale, ma il Giappone ha già dimostrato di poter competere contro avversari di alto livello. Ci si aspetta una partita in cui la Seleção proverà a fare la gara attraverso il possesso e le giocate dei suoi uomini offensivi, mentre i giapponesi cercheranno di sfruttare aggressività, organizzazione e velocità nelle transizioni. Se il Brasile riuscirà a imporre il proprio ritmo, avrà ottime possibilità di conquistare la qualificazione; in caso contrario, il Giappone ha le caratteristiche per tenere aperto il discorso fino agli ultimi minuti.

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