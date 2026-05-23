Il Manchester City ha annunciato ufficialmente che la nuova e ampliata North Stand dell’Etihad Stadium sarà intitolata a Pep Guardiola. Da oggi il settore prenderà il nome di “The Pep Guardiola Stand”, un tributo destinato a entrare nella storia del club e del calcio inglese. La decisione arriva in occasione del decimo anniversario di Guardiola sulla panchina dei Citizens. Un periodo durante il quale il tecnico catalano ha trasformato radicalmente la squadra, rendendola una delle più dominanti del calcio europeo.

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L'iniziativa del City per Guardiola, all'Etihad ci sarà per sempre il suo nome

La nuova tribuna sarà caratterizzata anche da elementi celebrativi come il logo del club e riferimenti come “Game Changer” e “History Maker”. A sottolineare l’impatto del manager. Il momento simbolico sarà ancora più significativo perchéproprio in occasione dell’ultima partita di Guardiola da allenatore del Manchester City, contro l’Aston Villa, in programma domenica.

Il presidente del club, His Highness Sheikh Mansour, ha voluto rendere omaggio al tecnico con parole di grande riconoscenza: “Per dieci anni Pep è stato la personificazione della nostra ambizione. Ha lasciato un’impronta indelebile nel DNA del club, non solo per i trofei vinti ma per il modo in cui ha ottenuto quei successi”. Sheikh Mansour ha poi aggiunto: “Ha la gratitudine mia e di tutta la famiglia City, una famiglia della quale farà sempre parte”.

🚨 OFFICIAL: Manchester City will build a STATUE of Pep Guardiola. 🔵✨



It will feature on the approach to “The Pep Guardiola Stand” at the Etihad Stadium. 🏟️ pic.twitter.com/EAkxhxRSZY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Come parte del progetto celebrativo, è stata annunciata anche la realizzazione di una statua dedicata a Guardiola, che sarà collocata all’ingresso della nuova tribuna, rendendo ancora più permanente la sua eredità all’Etihad Stadium. Anche il presidente del club Khaldoon Al Mubarak ha sottolineato il valore storico dell’iniziativa: “La Pep Guardiola Stand e la statua rappresentano un ricordo permanente del periodo più vincente della nostra storia e del legame unico tra il tecnico e i nostri tifosi”.

La nuova struttura, in fase di sviluppo dalla fine del 2023, ha aumentato la capienza dello stadio di oltre 7.000 posti, portando l’Etihad oltre i 61.000 spettatori complessivi. Il progetto fa parte di una più ampia area di intrattenimento che include hotel, museo del club, negozi, uffici e spazi dedicati ai tifosi. L’amministratore delegato Ferran Soriano ha evidenziato il valore simbolico dell’evento: “La partita di domenica sarà l’occasione per celebrare Pep e la sua eredità. Ogni tifoso del City potrà ricordarlo ogni volta che entrerà allo stadio”.

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