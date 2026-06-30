I sedicesimi di finale della FIFA World Cup 2026 sono cominciati nel modo più sorprendente. Dopo il successo allo scadere e con rimonta del Brasile, sono arrivate due scottanti eliminazioni. La Germania e l'Olanda, pur favorite ai nastri di partenza, non si sono imposte rispettivamente con Paraguay e Marocco. Inevitabile da un lato la critica alle nazionali più quotate, dall'altro il racconto delle celebrazioni per le due underdogs.

Germania eliminata, Paraguay in estasi

La resistenza del Paraguay contro la Germania è stata. Nonostante ci fosse un divario tecnico notevole tra le due formazioni, i sudamericani sono riusciti ad arrestare la potenza di fuoco dei ragazzi di Nagelsmann. I sei interventi effettuati dal portiere Orlando, oltre alla tenuta difensiva nella sua interezza, sono degni di essere celebrati con una festa che coinvolga l'intero Paese.

ASUNCION, PARAGUAY - JUNE 5: Alejandro Romero Gamarra of Paraguay celebrates after scoring the team's first goal during the international friendly match between Paraguay and Nicaragua at the Defensores del Chaco Stadium on June 5, 2026 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga /Getty Images)

Questa intuizione l'ha avuta niente meno che il capo di Stato, il presidente Santiago Peña. Rigorosamente con la maglia biancorossa e ricami blu, il numero uno paraguayano ha seguito la partita con la Germania come qualsiasi altro tifoso consapevole dell'impresa che sarebbe servita alla propria squadra. Al termine del match, orgoglioso del trionfo della sua Nazionale, Peña ha pensato ad un'imponente celebrazione.

Il presidente ha deciso: festa per tutti!

Pertanto, davanti alla televisione ancora impostata sulla partita, il presidente ha posato con grosso sorriso e pollice alto mentre firmava il. Per il Paraguay ci saranno 24 ore di festa Nazionale, utili a tenere sempre vivo il ricordo della vittoria sulla Germania. Di seguito le parole rilasciate sul suo profilo X: "Oggi un intero Paese festeggia. Festeggia la vittoria di una nazionale che rappresenta il cuore della nostra identità: la garra, la fede e la forza di un popolo che non si arrende mai".

Contenuto non disponibile. Vedi su Twitter

Nella sua storia, il Paraguay non ha mai vinto un Mondiale non ci è andato neanche vicino. Il migliore risultato conseguito in una Coppa del Mondo dai sudamericani è quello di Sudafrica 2010, quando si fermarono ai quarti di finale per mano della Spagna che li sconfisse 1-0.