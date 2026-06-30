Il Marocco giocherà gli ottavi di finale del Mondiale contro il Canada. Dopo l'entusiasmante percorso all'ultima Coppa del Mondo in Qatar nell'inverno 2022, i nordafricani sembrano in assoluta ascesa nel calcio che conta. La vittoria sull'Olanda non è certo frutto del caso e ha radici ben più profonde.

Hakimi orgoglioso: "Restiamo umili"

Il pareggio al minuto numero 91 grazie aha prolungato la partita ai supplementari prima e ai rigori poi. Nonostante due errori dal dischetto, firmati El Aynaoui e, il Marocco ha superato l'ostacolo Paesi Bassi regalandosi un altro step nella fase ad eliminazione diretta. Intervenuto a beINSports, proprio il terzino ex Inter e Borussia Dortmund ha analizzato l'andamento della partita: "È stata una partita molto complicata. Sapevamo contro chi stavamo giocando.Siamo rimasti concentrati fino alla fine. Abbiamo sentito lo spirito di questa squadra e siamo orgogliosi della vittoria."

LENS, FRANCIA - 31 MARZO: Achraf Hakimi del Marocco osserva durante la partita amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il classe 1998 ha poi lanciato una frecciata a chi non credeva nelle potenzialità della sua nazionale, ricordando anche l'ultima campagna al Mondiale nell'inverno 2022 che si risolse con un incredibile finale per il terzo posto: "Molte persone pensavano che il percorso in Qatar fosse una questione di fortuna. Siamo rimasti concentrati, ma oggi il lavoro ha dato i suoi frutti. Siamo rimasti concentrati e umili come abbiamo fatto fin dall'inizio. E resteremo così fino alla fine."

Bouaddi lancia il Marocco: "Possiamo provare a vincere"

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Dopo aver rifiutato la convocazione con laper sposare la causa del Marocco, il diciottenne Ayyoub Bouaddi non vuole porre limiti all'ascesa della sua nazionale. Ecco cos'ha detto il centrocampista del Lille: "È solo il sedicesimo, ci aspettano ancora molte partite se vogliamo andare in finale e perché no provare a vincere questo trofeo. Festeggeremo un po' e poi ci concentreremo sul Canada, nazionale di livello con giocatori davvero validi. (...)