Il Mondiale regala sempre storie emozionanti. È il caso di Giuliano Simeone, figlio del Cholo Diego, che, tramite un video pubblicato su Instagram, ha mostrato tutta la propria sicurezza, nel 2023, circa la chiamata di Scaloni per la Coppa del Mondo in corso.

La profezia avverata

È il precampionato della stagione 2023/24 eè in rampa di lancio come esterno a tutta fascia. Durante un'amichevole contro l'del papà Diego, subisce un grave infortunio: frattura del perone. Salta la prima parte della stagione e, in quell'annata iniziata in modo maledetto, colleziona appena 16 presenze.

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 04: Giuliano Simeone dell'Atletico de Madrid festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Copa del Rey tra Atletico de Madrid e Getafe CF al Riyadh Air Metropolitano il 4 febbraio 2025 a Madrid, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Spesso si dice che buon sangue non mente. Bene, il DNA della famiglia Simeone è uno di questi casi. Infatti, Giuliano, che abbiamo cominciato a conoscere negli ultimi due anni, in quei giorni difficili, alle prese con l'infortunio, ha rassicurato la propria famiglia in un modo abbastanza particolare. Nella chat di gruppo su Whatsapp, Simeone ha scritto un messaggio forte e chiaro: "Giocherò i prossimi Mondiali". Sembrava una dichiarazione abbastanza azzardata, sia per l'abbondanza di cui dispone l'Argentina sulle fasce che per la scarsa esperienza, a quel tempo, di Simeone Jr. Eppure, nonostante tutto, dopo due anni in cui ha scalato le gerarchie all'Atlético prendendosi con forza e sgasate la fascia destra, è stato convocato da Lionel Scaloni.

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Un'arma in più per Scaloni

Alla fine,al Mondiale ci è andato davvero, e anche meritatamente. Proprio come successo con il suo arrivo all', in cui ha impiegato del tempo a prendersi la titolarità, anche con l'dovrà sudare per ottenere la centralità. Infatti,, nella difesa a 4 ama schierare due terzini bloccati come, solidi in fase difensiva ma con meno strappi in quella offensiva.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 25: Giuliano Simeone dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il quarto gol della squadra durante le qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Brasile allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 25 marzo 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Intanto, nell'ultima gara del girone contro la Giordania, Simeone è partito dall'inizio nel maxi turnover voluto dal CT argentino e, con le sue progressioni e la sua ferocia, ha conquistato tutti i tifosi sugli spalti. Scaloni, nei suoi anni di mandato, si è sempre dimostrato estremamente abile a cambiare volto alla Seleccion, sia a gara in corso che adattandosi alle caratteristiche dell'avversario. E, in questo senso, Giuliano Simeone potrebbe diventare un'arma pericolosa per le altre Nazionali, grazie alla sua intensità, ai suoi inserimenti e all'immancabile garra ereditata dal papà Diego.