L'Atletico Madrid sta per concludere ufficialmente la sua stagione 2025-26. I colchoneros infatti saranno impegnati questa sera contro il Villarreal. Una partita che apparentemente sembra spostare poco, osservando come entrambi i club siano già qualificati per la prossima Champions League. Tuttavia, la posizione finale della squadre modifica la quantità di soldi ricevuti al termine del torneo e per il sottomarino giallo, il prestigio della terza posizione aumenta la tensione sul match.

Infatti, Atleti e Villarreal si trovano a pari punti, 69, contendendosi la top 3 finale. I biancorossi hanno disputato un campionato mediocre, decidendo di concentrare le proprie forze sul percorso europeo. I gialli invece hanno sorpreso e questa sera ci sarà l'emozionante saluto ai grandi artefici di questi clamorosi risultati (due anni consecutivi in Champions): Marcelino e Dani Parejo. Chi non cambierà ancora panchina invece è proprio Diego Simeone, arrivato ad un traguardo leggendario col club madrileno.

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Diego Simeone e le 800 panchine con l'Atletico Madrid

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid ascolta Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, durante un tributo a lui dedicato dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Simeone è arrivato nei pressi della capitale spagnola nel 2011, dopo varie esperienze in Italia (Catania) e Argentina (Racing, River Plate, San Lorenzo, Estudiantes). All'epoca, i rivali cittadini del Real Madrid non godevano di grande fama. Poi, con l'arrivo del Cholo lo status del club è completamente cambiato. 2 campionati, 1 Copa del Rey, 1 Supercoppa spagnola, 2 Europa League, 2 Supercoppa UEFA e 2 finali di Champions League raggiunte. Tanto è bastato per far emergere i colchoneros come terza forza della Liga. Negli anni recenti, la squadra allenata da Simeone è stata l'unica capace di impensierire e annullare il duopolio Real Madrid-Barcellona.

✨🇦🇷 Diego Simeone will complete 800 matches as coach of Atlético Madrid tonight. pic.twitter.com/z9ofwEbVvm — Atletiextra (@atletiextra) May 24, 2026

Così, il suo legame con il club si è rafforzato sempre di più, formando un rapporto simbiotico. Il tecnico argentino viene ricoperto di soldi e in cambio continua a mantenere alto lo status dell'Atletico Madrid, promuovendo anche cambiamenti nello stile del gioco. Diego Simeone staserà toccherà le 800 panchine con i colchoneros, aumentando sempre di più la sua leggenda presso il Metropolitano. 470 vittorie, 172 pareggi e 157 sconfitte, con la valorizzazione immensa di calciatori come Griezmann, Oblak, Gimenez e il capitano Koke, il più utilizzato nella sua gestione (702 partite disputate sotto l'argentino). Il suo regno è talmente lungo che il secondo e il terzo allenatore con più presenze nella storia del club sono lontanissimi. Infatti, Aragones è fermo a 612 e Zamora a 207.

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