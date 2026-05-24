L'annata sportiva del Real Madrid è stata complessivamente non all'altezza, ma Kylian Mbappé è riuscito comunque a mantenere alti i suoi standard realizzativi
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Kylian Mbappé e il suo Real Madrid hanno concluso una stagione nel complesso non all'altezza delle aspettative. Le continue e travagliate vicende nello spogliatoio, i cambi di guida tecnica e il malessere costante dei tifosi che hanno rivolto fischi ai propri giocatori più rappresentativi esprimendo tutto il loro disappunto sono soltanto alcuni degli elementi caratterizzanti di questa nefasta annata sportiva.
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Real Madrid, Mbappé è il capocannoniere della LigaNel 4-2 di sabato sera del Real Madrid Kylian Mbappé ha messo il suo zampino. Difatti, a seguito delle marcature di Garcia e Bellingham del primo tempo, il francese ha indirizzato il match al 51° minuto. Brahim Diaz ha poi archiviato definitivamente la pratica del Bilbao a cui non sono bastate le reti di Guruzeta e Izeta. Durante la seconda partita da titolare consecutiva, Mbappé ha trovato modo di realizzare dunque il 25° gol del suo campionato.
Tallonato da Vedat Muriqi per tutta la stagione, il fuoriclasse ex PSG ha posto fine alla corsa per il titolo di "Pichichi" de LaLiga. Anche il centravanti del Maiorca ha marcato in serata, portando il computo delle sue marcature stagionali a 23. Domenica sera si completerà il campionato spagnolo con l'ultima sfida tra Villarreal e Atletico Madrid, mentre la classifica marcatori può emettere il suo verdetto. Per Mbappé è il secondo trionfo individuale consecutivo, dopo le 31 reti della scorsa annata.
Annata da incubo, ma Mbappé è ancora al topGli 86 punti conquistati in campionato non sono stati sufficienti per garantire al Real Madrid la vittoria del campionato finito nelle mani del Barcellona. In Champions League i Blancos hanno visto interrompersi bruscamente il rispettivo percorso nei quarti di finale per mano del Bayern Monaco. Anche la Supercoppa Spagnola è andata al Barcellona che ha battuto in finale il Madrid. Sorprendente, infine, da ricordare l'uscita di scena in Copa del Rey a causa dell'Albacete, vincitore per 3-2 negli ottavi di finale della competizione.
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