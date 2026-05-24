Kylian Mbappé e il suo Real Madrid hanno concluso una stagione nel complesso non all'altezza delle aspettative. Le continue e travagliate vicende nello spogliatoio, i cambi di guida tecnica e il malessere costante dei tifosi che hanno rivolto fischi ai propri giocatori più rappresentativi esprimendo tutto il loro disappunto sono soltanto alcuni degli elementi caratterizzanti di questa nefasta annata sportiva.

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Real Madrid, Mbappé è il capocannoniere della Liga

Nel 4-2 di sabato sera del Real Madrid. Difatti, a seguito delle marcature di Garcia e Bellingham del primo tempo, il francese ha indirizzato il match al 51° minuto. Brahim Diaz ha poi archiviato definitivamente la pratica del Bilbao a cui non sono bastate le reti di Guruzeta e Izeta. Durante la seconda partita da titolare consecutiva, Mbappé ha trovato modo di realizzare dunque ildel suo campionato.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, abbraccia Kylian Mbappé del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Tallonato da Vedat Muriqi per tutta la stagione, il fuoriclasse ex PSG ha posto fine alla corsa per il titolo di "Pichichi" de LaLiga. Anche il centravanti del Maiorca ha marcato in serata, portando il computo delle sue marcature stagionali a 23. Domenica sera si completerà il campionato spagnolo con l'ultima sfida tra Villarreal e Atletico Madrid, mentre la classifica marcatori può emettere il suo verdetto. Per Mbappé è il secondo trionfo individuale consecutivo, dopo le 31 reti della scorsa annata.

Annata da incubo, ma Mbappé è ancora al top

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Gli 86 punti conquistati in campionato non sono stati sufficienti per garantire al Real Madrid la vittoria del campionato finito nelle mani del Barcellona. Ini Blancos hanno visto interrompersi bruscamente il rispettivo percorso nei quarti di finale per mano del Bayern Monaco. Anche la Supercoppa Spagnola è andata al Barcellona che ha battuto in finale il Madrid. Sorprendente, infine, da ricordare l'uscita di scena ina causa dell'Albacete, vincitore per 3-2 negli ottavi di finale della competizione.Kylian Mbappé, al netto della Supercoppa Europea e della Coppa Intercontinentale nel 2024-2025, non ha ancora avuto modo di incidere nel progetto della sua squadra. Nonostante ciò, non si può negare che il suo apporto non stia arrivando costantemente, dato che il Real Madrid non aveva un giocatore così prolifico dai tempi di Cristiano Ronaldo . Come il portoghese, infatti, ha segnato 86 reti considerando tutte le competizioni nelle prime due stagioni in camiseta blanca. CR7 ne mise a referto 33 il primo anno, 53 il secondo; Mbappé è stato più omogeneo nel suo percorso con 44 reti la scorsa stagione e 42 centri in questa.

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