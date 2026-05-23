Pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo ha aggiunto un nuovo trofeo nel suo palmarès personale. Il calciatore nato nel 1985, infatti, ha vinto la Saudi Pro League con la maglia dell'Al-Nassr all'ultima giornata si campionato dopo una battaglia a distanza con l'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi. Per la leggenda portoghese si tratta del primo campionato vinto da quando gioca in Medio Oriente. Tra chi ha elogiato la sua grandezza per l'ennesimo titolo della sua carriera e chi l'ha criticato per alcuni gesti fatti durante la premiazione, trovano il proprio spazio anche delle piccole prese in giro e provocazioni.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Ryanair prende in giro Cristiano Ronaldo sui social

does he not have teammates? https://t.co/6JYk3nRrRJ — Ryanair (@Ryanair) May 22, 2026

Dopo aver vinto il campionato saudita con il suo Al-Nassr, il 41enne che il prossimo mese giocherà il suocon laha postato una foto sui social per celebrare il trofeo conquistato. Su X, CR7 ha pubblicato una grafica in cui si vedono suoi momenti in cui esulta, alza la coppa, sorride ed esegue azioni di gioco con tanto di didascalia "CHAMPIONS!!!!!", ovvero "CAMPIONI!!!!!". Sempre su X, la nota compagnia aereaè famosa per i suoi tweet umoristici e questa volta ha preso di mira l'ex attaccante di. Ripubblicando il contenuto postato dalla leggenda portoghese, infatti, la compagnia aerea ha scritto la seguente domanda: "Does he not have teammates?", tradotto in italiano "Non ha compagni di squadra?".

Con questo post, la compagnia aerea ha voluto prendere di mira il fuoriclasse lusitano perché nella grafica c'erano soltanto foto sue, quindi senza compagni di squadra. Con la conquista della Saudi Pro League, il classe 1985 ha messo in bacheca un altro trofeo della sua straordinaria carriera ma, soprattutto, ha vinto il campionato nazionale in quattro Paesi differenti. Dopo la Premier League con il Manchester United, la Liga col Real e la Serie A con la Juve, si aggiunge alla lista anche la massima divisione dell'Arabia Saudita.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui