Dopo tre anni Cristiano Ronaldo ce l'ha fatta. Il suo Al Nassr, grazie al 4-1 rifilato al Dhamk, si è aggiudicato la vittoria della Saudi League dopo una accesa battaglia con Al Hilal e Al Ahli. Per il fenomeno portoghese si tratta del suo primo trofeo con il club arabo, un primo trofeo che in un colpo gli consente di entrare ancora di più nella storia del calcio. Questo nuovo successo, infatti, porta il numero 7 ad infrangere un nuovo record.

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Cristiano Ronaldo, altro trofeo altro record: nessuno come il fenomeno portoghese

La stella portoghese ha guidato

il club globale

alla

vittoria del campionato saudita

spezzando così finalmente una maledizione che perseguitava sia il club che lo stesso attaccante. Come ricordiamo, infatti, solo lo scorso 16 maggio il "club globale" aveva perso la finale di AFC Champions League contro i giapponesi del Gamba Osaka.

Primo trofeo con l'e subito un nuovo record. Cristiano Ronaldo ha fatto la storia ancora una volta.

Il 4-1 rifilato al Dhamk si è rivelato decisivo per la conquista del campionato, partita nella quale il classe '85 ha anche realizzato una doppietta, prima con una splendida punizione e poi con un tiro potente che ha sigillato la vittoria. L'Al Nassr, dunque, torna sul tetto dell'Arabia Saudita dopo un digiuno di 7 anni. Ronaldo, a sua volta, ha chiuso la stagione con 28 reti. Un numero che lo gli ha permesso di chiudere al terzo posto nella classifica marcatori. Ma questo poco importa.

Cristiano Ronaldo alza il trofeo della Saudi League. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Cristiano Ronaldo lifts the 2025/26 #RoshnSaudiLeague trophy 🏆 pic.twitter.com/gjFKcDJ4vd — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 21, 2026

Con la vittoria della Saudi League, come accennato, il portoghese ha messo a segno un nuovo record: è il primo calciatore della storia a vincere sia il titolo di campione che di capocannoniere in quattro paesi diversi. Prima dell'Al Nassr, infatti, CR7 ci era riuscito con le maglia di Manchester United (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) e Juventus (Italia). In ognuno di questi club, il fenomeno portoghese ha infatti vinto titoli, sia individuali che di squadra. Con la Saudi League, inoltre, il nativo di Funchal ora vanta otto titoli di campionato, che si aggiungono ad una bacheca di trofei che appartiene solo a pochi eletti. Ora, punta all'ultimo obiettivo: la Coppa del Mondo e i 1.000 gol.

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