Nel corso della giornata di ieri, Simone Inzaghi ha avuto la possibilità di vincere la Saudi Pro League alla sua prima stagione fuori dall'Italia. Il tecnico, infatti, allena l'Al-Hilal in cui giocano Theo Hernández, Sergej Milinković-Savić e Kalidou Koulibaly. Tuttavia, nonostante i tanti giocatori importanti, la sua squadra di Riyadh non ha portato a casa il titolo di Campione dell'Arabia Saudita andato, invece, ai rivali nonché cugini dell'Al-Nassr in cui gioca Cristiano Ronaldo. Per soli due punti, l'allenatore italiano non ha avuto successo alla sua prima annata nel campionato saudita. Tra l'altro, con la mancata vittoria finale del campionato, l'ex tecnico di Lazio ed Inter porta avanti un trend che l'ha colpito durante la sua esperienza sulla panchina nerazzurra.

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Per la terza volta Inzaghi perde un campionato all'ultima giornata

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Nella giornata di ieri ha avuto luogo l'ultimo turno della Saudi Pro League. La maggior parte delle partite sono state disputate allo stesso orario, ovvero alle ore, perché c'erano dei verdetti da decidere. Tra questi, che comprendevano anche la salvezza ed i posti nelle competizioni internazionali, il più importante era ovviamente quello per la vittoria finale del campionato, contesa tra l'Al-Nassr e l'Al-Hilal, divise soltanto dain classifica.Nonostante il successo persul campo dell'Al-Fayha con rete dial quarto minuto di gioco, la squadra di Inzaghi non ha vinto il titolo perché la capolista ha battutoil. L'allenatore italiano, quindi, chiuderà la sua prima annata in Arabia Saudita con un solo trofeo messo in bacheca: la, ovvero la coppa nazionale.

Riyadh, Arabia Saudita - 4 aprile 2026: Simone Inzaghi, allenatore dell'Al Hilal, durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal ed Al Taawoun alla Kingdom Arena. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Per la terza volta nella sua carriera, l'allenatore dell'Al-Hilal ha perso un campionato all'ultima giornata. La prima volta risale alla sua prima stagione con Inter, quella datata 2021/2022. I nerazzurri lottavano per lo Scudetto col Milan di Pioli. A causa di alcuni risultati non positivi tra cui la sconfitta nel derby di ritorno e l'errore di Radu nel recupero del match contro il Bologna, dopo una battaglia a distanza la sua Inter ha chiuso quell'edizione della Serie A con 84 punti, due in meno rispetto al Milan. La storia si è ripetuta anche l'anno scorso, ma in quel caso l'avversario era il Napoli. Dei match, come quelli contro Roma, Lazio e sempre Bologna, hanno frenato i nerazzurri. Alla fine, hanno concluso il campionato al secondo posto dietro al Napoli con un solo punto di differenza.

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