Finalmente arriva il momento di festeggiare anche in Arabia per Cristiano Ronaldo, che ha appena vinto il campionato col suo Al Nassr al termine di una stagione davvero complicata e ricca di insidie. Il trionfo per 4-1 con il Damac ha posto il sigillo sul trionfo finale, confermato il primo posto matematico all'ultima giornata e facendo partire così la festa.

Si tratta della prima gioia con la maglia dell'Al Nassr per CR7, che ha avuto il merito di aspettare pazientemente il suo momento, contribuendo in maniera attiva a questa conquista con diverse reti pesanti. Il testa a testa con l'Al Hilal di Simone Inzaghi si è risolto proprio all'ultima curva di un tracciato davvero lungo, che ha saputo regalare diverse emozioni e colpi di scena.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO BRASILIANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Trionfo firmato CR7, Inzaghi sconfitto senza perdere

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Il 4-1 che ha sancito la vittoria del campionato porta la firma sia di Sadio Manè che di Kingsley Coman, ma anche del solito. Inutile per gli ospiti la marcatura siglata di Sylla su calcio di rigore. Al termine dei 90 minuti più recupero, è partita così la grande festa.Curiosa, che termina al secondo posto perdendo così all'ultima curva il campionato, senza aver effettivamente mai perso nessuna delle partite disputate:non sono bastate al tecnico ex Lazio ed Inter per centrare la prima posizione. Un grande rammarico per una stagione che sembrava potesse finire positivamente, ma che ha lasciato l'amaro in bocca per il suo epilogo.La Saudi Pro League finisce così in bacheca dell'Al Nassr, che ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Prima di questo titolo, l'unico altro trofeo vinto da CR7 era l'Arab Club Champions Cup nel 2023, competizione non riconosciuta dalla FIFA e dalla Federazione Asiatica. Nel frattempo,, con soltanto altre 26 marcature mancanti per raggiungere la leggendaria quota 1000.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL CAMPIONATO BRASILIANO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365