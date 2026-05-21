Il fuoriclasse portoghese trionfa anche in Arabia all'ultima giornata di campionato e si avvicina a quota 1000 gol in carriera
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Finalmente arriva il momento di festeggiare anche in Arabia per Cristiano Ronaldo, che ha appena vinto il campionato col suo Al Nassr al termine di una stagione davvero complicata e ricca di insidie. Il trionfo per 4-1 con il Damac ha posto il sigillo sul trionfo finale, confermato il primo posto matematico all'ultima giornata e facendo partire così la festa.
Si tratta della prima gioia con la maglia dell'Al Nassr per CR7, che ha avuto il merito di aspettare pazientemente il suo momento, contribuendo in maniera attiva a questa conquista con diverse reti pesanti. Il testa a testa con l'Al Hilal di Simone Inzaghi si è risolto proprio all'ultima curva di un tracciato davvero lungo, che ha saputo regalare diverse emozioni e colpi di scena.
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Trionfo firmato CR7, Inzaghi sconfitto senza perdereIl 4-1 che ha sancito la vittoria del campionato porta la firma sia di Sadio Manè che di Kingsley Coman, ma anche del solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta decisiva. Inutile per gli ospiti la marcatura siglata di Sylla su calcio di rigore. Al termine dei 90 minuti più recupero, è partita così la grande festa.
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