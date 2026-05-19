Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal. Secondo alcune fonti saudite, rilanciate anche dal quotidiano portoghese A Bola, il tecnico italiano sarebbe infatti vicino a lasciare il club appena un anno dopo il suo arrivo in Arabia Saudita.

Una notizia che sorprende, soprattutto considerando i numeri ottenuti sotto la sua gestione. Inzaghi è arrivato all’Al Hilal nel giugno 2025 e, da allora, ha collezionato risultati di assoluto livello: 37 vittorie, 12 pareggi e appena 2 sconfitte in tutte le competizioni.

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Le ragioni dell’addio

Dietro la possibile separazione ci sarebbero diversi fattori. In particolare, secondo quanto riportato, avrebbero pesato le critiche rivolte al mercato estivo del club. Alcuni acquisti molto costosi, infatti, non avrebbero rispettato le aspettative della dirigenza e dell’ambiente.

A complicare ulteriormente il quadro sarebbe arrivato anche il recente cambio di proprietà dell’Al Hilal, che potrebbe portare a nuove strategie tecniche e societarie. In questo scenario, la posizione di Inzaghi sarebbe diventata progressivamente meno solida. Nonostante il rendimento positivo della squadra, le indiscrezioni parlano di una separazione ormai vicina e considerata praticamente inevitabile da diverse fonti locali.

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Titolo ancora possibile

Paradossalmente, l’eventuale addio arriverebbe mentre l’Al Hilal è ancora pienamente in corsa per la vittoria del campionato saudita. A una giornata dalla fine, il club occupa il secondo posto con

, appena due in meno rispetto all’

, capolista a quota 83.

Entrambe le squadre devono ancora disputare l’ultima partita della stagione e il titolo resta quindi ancora matematicamente aperto.

Simone Inzaghi, allenatore dell'Al Hilal (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Non solo Inzaghi: cambia il calcio saudita

Le possibili rivoluzioni non riguardano soltanto l’Al Hilal. Negli ultimi giorni, infatti,

A Bola

aveva riportato anche la notizia del probabile addio di

.

Segnali di un’estate che potrebbe portare grandi cambiamenti nel calcio saudita, sempre più ambizioso ma anche estremamente esigente nei confronti di allenatori e giocatori di primo livello arrivati dall’Europa.

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