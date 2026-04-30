Cristiano Ronaldo è stato intervistato e ha parlato del suo futuro e del suo ritiro che, inevitabilmente, è sempre più vicino.
Cristiano Ronaldo con la "bisht": il portoghese e l'Al-Nassr celebrano il primo posto in classifica
In un'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a Canal GOAT, il portoghese ha affrontato il tema del ritiro con grande lucidità e consapevolezza. Dopo aver segnato il suo gol numero 970 contro l'Al-Ahli, ha ammesso apertamente che la fine della sua carriera è sempre più vicina. In carriera ha vinto tutto: 5 Champions League, 2 Serie A, 2 Liga, 3 Premier League, 1 Europeo, 5 Palloni d'oro risultando decisivo in tutte le squadre in cui è andato, dando sempre la sensazione di partire 1-0 solo con la sua presenza in campo. Anche in Italia è riuscito a segnare 81 gol solo in campionato con la Juventus, smentendo ogni dubbio sulla sua capacità di adattarsi a tutti i campionati del mondo.
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Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a Canal GOATHa iniziato l'intervista parlando del campionato attuale con l'Al-Nassr, dimostrando di avere ancora la stessa voglia di vincere nonostante gli innumerevoli successi raggiunti in carriera: "La mia carriera è stata brillante e voglio che continui così. Mi diverto ancora e continuo a segnare gol, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato". Titolo che ancora Ronaldo non ha vinto da quando è sbarcato in Arabia nel 2022, ma che è obbligatorio da raggiungere per un giocatore come lui.
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Ha continuato parlando del suo futuro, dicendo di divertirsi ancora nonostante la fine si avvicini ogni giorno di più: "Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per quella precedente e per quella che verrà. Mi diverto giorno dopo giorno, partita dopo partita, anno dopo anno, anche se so che la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto".
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