In un'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a Canal GOAT, il portoghese ha affrontato il tema del ritiro con grande lucidità e consapevolezza. Dopo aver segnato il suo gol numero 970 contro l'Al-Ahli, ha ammesso apertamente che la fine della sua carriera è sempre più vicina. In carriera ha vinto tutto: 5 Champions League, 2 Serie A, 2 Liga, 3 Premier League, 1 Europeo, 5 Palloni d'oro risultando decisivo in tutte le squadre in cui è andato, dando sempre la sensazione di partire 1-0 solo con la sua presenza in campo. Anche in Italia è riuscito a segnare 81 gol solo in campionato con la Juventus, smentendo ogni dubbio sulla sua capacità di adattarsi a tutti i campionati del mondo.

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RIYAD, ARABIA SAUDITA - 3 APRILE: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr FC festeggia il quarto gol segnato durante la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Najmah all'Al Awwal Park il 3 aprile 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a Canal GOAT

Ha iniziato l'intervista parlando del campionato attuale con l'Al-Nassr, dimostrando di avere ancoraraggiunti in carriera: "La mia carriera è stata brillante e voglio che continui così. Mi diverto ancora e continuo a segnare gol, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato".da quando è sbarcato in Arabia nel 2022, ma che è obbligatorio da raggiungere per un giocatore come lui.

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Ha continuato parlando del suo futuro, dicendo di divertirsi ancora nonostante la fine si avvicini ogni giorno di più: "Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per quella precedente e per quella che verrà. Mi diverto giorno dopo giorno, partita dopo partita, anno dopo anno, anche se so che la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto".

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Queste dichiarazioni di Ronaldo mettono in luce l'aspetto più unico della sua carriera, ovvero l'impatto avuto su diverse generazioni. La maggior parte degli atleti appartiene ad una specifica era sportiva, ma lui ha giocato e avuto successo in tre periodi differenti e con più stelle del calcio.

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