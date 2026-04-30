Nella notte in cui Cristiano Ronaldo tocca i 970 gol in carriera, dopo Al-Nassr-Al Ahli scoppia il caos. Protagonisti della vicenda i due ex giocatori della Juventus, Merih Demiral e lo stesso Cristiano Ronaldo. In un clima già rovente, per delle polemiche arbitrali e una vittoria dell'Al-Nassr (2-0) che praticamente blinda la corsa al titolo arabo, Demiral dà di matto provocando tutti. Non tarda, poco più tardi, la risposta del portoghese.

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LE TACLE DE ZINZIN DE COMAN SUR MERIH DEMIRAL À LA FIN DU MATCH !!!



Regardez la danse de Boushal 💀💀💀 pic.twitter.com/Oslsuej5E7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 29, 2026

Lo scontro tra Demiral e Cristiano Ronaldo

Subito dopo il fischio finale della gara,ha iniziato a lamentarsi della mancata espulsione nei confronti dell'avversario (e altro ex Juventus). La situazione si è poi ulteriormente accesa, quando il difensore turco è andato verso la panchina avversaria per cercare un testa a testa con l'attaccante. Quest'ultimo ha accennato ad un sorriso ironico, prima che lo staff dell'intervenisse per portar via

BURAYDAH, ARABIA SAUDITA - 25 FEBBRAIO: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr osserva la partita prima dell'incontro di Saudi Pro League tra Al Najmah e Al Nassr allo stadio King Abdullah Sport City il 25 febbraio 2026 a Buraydah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Furioso per la decisione arbitrale e per il risultato non a suo favore, il difensore ex Juventus e Atalanta ha anche deciso di sbeffeggiare i tifosi avversari mostrando la medaglia della Champions League asiatica e pubblicando sui social un post con scritto: "Per la prima volta c'è una medaglia della Champions League in questo stadio". Per poi rincarare la dose nel post-partita, continuando a lamentarsi della mancata espulsione: "L’arbitraggio è assurdo, lo giuro su Dio… osservate la mia gamba. Le decisioni vanno sempre a favore dell’Al Nassr. E' una vergogna, vogliono sempre far vincere l'Al Nassr".

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La risposta di CR7

Subito dopo la vicenda,ha prontamente deciso di rispondere ai microfoni delle reti locali: "Penso che questo non faccia bene al campionato. Tutti si lamentano, tutti lo fanno più di quanto dovrebbero. Questo è calcio, non è una guerra. Sappiamo che dobbiamo lottare, tutti vogliono vincere, ma non tutto è permesso".

Poi, la stoccata all'ex compagno bianconero riguardo la provocazione della Champions League asiatica: "Ho cinque Champions League", ha dichiarato Cristiano Ronaldo ricordando i suoi successi nella massima competizione europea.

Infine, l'ex Real Madrid, Manchester United e Juventus ha chiuso l'intervista impartendo una lezione a tutti i calciatori del campionato: "Tanti giocatori si lamentano, pubblicano post su Instagram e Facebook, parlano degli arbitri, parlano del campionato, parlano del progetto. Credo che questo non sia positivo. Non è questo l’obiettivo del campionato. Dovremmo dare l’esempio, non solo qui, ma anche per l’Europa, con cui vogliamo competere per essere uno dei migliori campionati al mondo. Però in questo modo... credo che dobbiamo analizzare la situazione, fermarci e parlarne con la SPL, perché questo, per me, non è calcio".

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