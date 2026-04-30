La tensione di una semifinale di Champions League lascia spesso strascichi, soprattutto quando entrano in gioco decisioni arbitrali controverse. E' il caso di Atletico-Arsenal (1-1), dove a farla da padrona, in un match d'andata davvero combattuto, sono stati gli episodi sul campo. Al rigore di Gyokeres ha risposto Julian Alvarez (sempre dagli undici metri), ma l'episodio che ha scatenato una serie di polemiche da parte di Mikel Arteta è stata la revoca del calcio di rigore sul contatto di Eze. Il n.10 dei Gunners va a terra sul contatto di Hacko e l'arbitro Makkelie fischia subito il penalty; tuttavia, dopo la on-field review al VAR, il direttore di gara olandese decide di revocare l'assegnazione.

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“I’m extremely disappointed and annoyed because it was against the rules. I don’t understand it, and it changes the course of the tie. I’m very upset.” 😖



Mikel Arteta reacts after the controversial penalty decision.



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Le parole di Arteta sulla decisione arbitrale

Intervistato a, l'allenatore del club londinese ha espresso tutto il suo disaccordo nella decisione di togliere il rigore alla sua squadra: "Accetto il rigore che hanno deciso di assegnare contro di noi, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di revocare il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è una questione di uniformità. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile".

LONDRA, INGHILTERRA - 11 APRILE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, reagisce durante la partita di Premier League tra Arsenal e Bournemouth all'Emirates Stadium l'11 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Continuando ai microfoni del canale ufficiale dell'Arsenal, Mikel Arteta si è poi soffermato sulla partita: "Che atmosfera per giocare a calcio. Lo stadio, la passione che ci hanno messo, non hanno eguali. Penso che abbiamo gestito la partita in modo eccellente. Sapevamo che avrebbero avuto dei momenti di dominio, e in semifinale di Champions League in questo stadio diventa molto difficile. Ho visto molte grandi squadre essere surclassate qui e perdere tre o quattro partite. Nel momento in cui l'Atletico ingrana, prende slancio ed energia, e diventa davvero pericoloso. Non è il risultato che volevamo, ma la cosa positiva è che giocheremo la partita di ritorno in casa davanti ai nostri tifosi, e con la possibilità, in caso di ulteriore vittoria, di arrivare in finale".

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L'allenatore sugli episodi da calcio di rigore

Il tecnico deiha poi deciso di estendere il discorso parlando in generale degli episodi da calcio di rigore invitando gli arbitri a seguire una certa "coerenza" nelle decisioni: "Ciò che è inaccettabile e che ci fa infuriare tutti è il modo in cui il rigore assegnato a Eze è stato revocato. A questo livello, questo non può succedere. Anche ieri, nella partita tra PSG e Bayern Monaco , sono stati assegnati due rigori, quindi non sono sorpreso. Cerchiamo di essere coerenti. Le cose stanno così: non si può ribaltare la decisione in semifinale perché molti hanno già preso quella decisione".

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