Il Bayern Monaco ci ha sempre abituato a rose distruttive, piene di giocatori capaci di segnare caterve di gol. Ma quest'anno i bavaresi si sono letteralmente superati. I campioni di Germania hanno a disposizione un tridente offensivo inarrestabile, capace di bucare ogni difesa avversaria. Durante la semifinale di andata contro il PSG, finita 5-4 per i francesi, il trio delle meraviglie composto da Luis Diaz, Kane e Olise ha raggiunto un traguardo pazzesco, ovvero quello dei 100 gol segnati insieme in una singola stagione.

PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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I numeri individuali: 163 partecipazioni totali

Il vero bomber della squadra è ovviamente l'uragano, che ha registrato benstagionali e. All'attaccante inglese segue il colombiano Luiscon, mentre Michaelha messo a refertoe ben. Se oltre alle marcature contiamo anche i passaggi vincenti, il dato deldiventa ancora più impressionante. I tre fenomeni bavaresi sono infatti arrivati a prendere parte a un totale diin questa stagione, confermandosi l'incubo di ognieuropea.

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L'abisso con Real Madrid e Barcellona

Quello del tridente delè un dato talmente spaventoso che non ammette alcun tipo di rivale. Dietro i bavaresi, infatti, c'è un solco infinito. Al secondo posto di questa speciale classifica si trova il, con il tridente composto dafermo a quota. Dietro i Blancos ci sono i rivali di sempre del, cone Ferranche hanno segnato. Anche questi sono senza dubbio numeri, ma c'è letteralmente unincolmabile rispetto alle statistiche irreali del

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