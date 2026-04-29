Il tridente dei sogni formato da Kane, Diaz e Olise raggiunge i 100 gol stagionali. Numeri pazzeschi che distruggono la concorrenza di altre big europee

Francesco Intorre
FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga

Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena

Il Bayern Monaco ci ha sempre abituato a rose distruttive, piene di giocatori capaci di segnare caterve di gol. Ma quest'anno i bavaresi si sono letteralmente superati. I campioni di Germania hanno a disposizione un tridente offensivo inarrestabile, capace di bucare ogni difesa avversaria. Durante la semifinale di andata contro il PSG, finita 5-4 per i francesi, il trio delle meraviglie composto da Luis Diaz, Kane e Olise ha raggiunto un traguardo pazzesco, ovvero quello dei 100 gol segnati insieme in una singola stagione.

Bayern Monaco 100 gol

Bayern Monaco 100 gol
PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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I numeri individuali: 163 partecipazioni totali

Il vero bomber della squadra è ovviamente l'uragano Kane, che ha registrato ben 59 gol stagionali e 7 assist. All'attaccante inglese segue il colombiano Luis Diaz con 28 reti e 21 assist, mentre Michael Olise ha messo a referto 22 gol e ben 26 assist. Se oltre alle marcature contiamo anche i passaggi vincenti, il dato del tridente diventa ancora più impressionante. I tre fenomeni bavaresi sono infatti arrivati a prendere parte a un totale di 163 reti in questa stagione, confermandosi l'incubo di ogni retroguardia europea.

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L'abisso con Real Madrid e Barcellona

Quello del tridente del Bayern Monaco è un dato talmente spaventoso che non ammette alcun tipo di rivale. Dietro i bavaresi, infatti, c'è un solco infinito. Al secondo posto di questa speciale classifica si trova il Real Madrid, con il tridente composto da Mbappé, Vinícius e Valverde fermo a quota 69 gol. Dietro i Blancos ci sono i rivali di sempre del Barcellona, con Yamal, Raphinha e Ferran Torres che hanno segnato 62 reti. Anche questi sono senza dubbio numeri importanti, ma c'è letteralmente un abisso incolmabile rispetto alle statistiche irreali del Bayern Monaco.

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