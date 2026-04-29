Una semifinale che entra di diritto tra le partite più spettacolari della stagione: il PSG batte 5-4 il Bayern Monaco al termine di un match ricco di ribaltamenti, ritmo altissimo e occasioni da entrambe le parti. Nove gol, continui cambi di inerzia e una sensazione costante di pura apoteosi calcistica.

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L’andamento della gara e i momenti chiave

È il Bayern a partire meglio, trovando il vantaggio con

, sfruttando subito una delle prime vere occasioni. Il PSG però reagisce con qualità e velocità:

e

ribaltano tutto nel giro di pochi minuti.

Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain esulta per la sua rete al Bayern Monaco (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nel finale di primo tempo arriva un altro scossone: Olise al 41’ riporta in equilibrio la gara, ma il PSG colpisce ancora prima dell’intervallo con Dembélé al 49’ del primo tempo, andando al riposo avanti.

Nella ripresa il ritmo non cala: Kvaratskhelia firma il 4-2 al 56’, seguito subito dopo dal 5-2 di Dembélé al 58’. Sembra finita, ma il Bayern non molla: Upamecano al 65’ e Luis Díaz al 68’ riaprono tutto, riportando la partita sul 5-4 e accendendo un finale tesissimo.

La parata di Safonov su Olise durante la partita tra PSG e Bayern Monaco in Champions League (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Possesso palla e gestione del gioco

Il Bayern chiude con un

, confermando una maggiore propensione al controllo del pallone e alla costruzione. Anche il dato sui

rafforza questa lettura: i tedeschi hanno cercato di comandare il gioco attraverso il palleggio.

Il PSG però ha scelto un approccio diverso, più diretto e verticale, sfruttando le verticalizzazioni rapide e la qualità negli ultimi metri. Una strategia che, alla luce del risultato, si è rivelata estremamente tanto spettacolare quanto efficace.

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Produzione offensiva e qualità delle occasioni

Il dato sugli

è probabilmente il più sorprendente: il Bayern ha creato occasioni più pericolose e numerose, come confermano anche le

.

Eppure il PSG ha segnato cinque gol. Questo evidenzia una differenza enorme in termini di cinismo e precisione sotto porta. I francesi hanno trasformato quasi ogni occasione in rete, mentre il Bayern ha sprecato molto di più rispetto alla qualità delle opportunità create.

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Tiri, area e pericolosità reale

Il PSG ha concluso con

, mentre il Bayern si è fermato a

. Numeri molto simili, che confermano come entrambe le squadre siano arrivate con continuità dentro l’area avversaria.

Entrambe hanno colpito anche un palo, ulteriore segnale di una gara in cui ogni azione poteva trasformarsi in gol. Tuttavia, il PSG è stato nettamente più efficace nel trasformare le proprie conclusioni in reti.

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Intensità fisica e dati atletici

Sul piano atletico, la partita è stata giocata a ritmi altissimi. Il Bayern ha percorso più strada (

) e ha mantenuto una pressione costante.

Interessante anche il dato sugli sprint (119 PSG, 115 Bayern): il PSG ha fatto leggermente meglio nelle accelerazioni, confermando un approccio più esplosivo e verticale rispetto al palleggio continuo degli avversari. Un dato che racconta che comunque c'è stato un certo equilibrio anche dal punto di vista dell'agonismo.

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Duelli, falli e palle inattive

Il Bayern ha dominato nei

, segnale di una maggiore aggressività nei duelli. Anche i

raccontano una squadra tedesca spesso costretta a fermare le ripartenze avversarie o comunque molto coinvolta nei contatti.

Il PSG invece ha commesso più falli (14 contro 4), pagando forse la necessità di interrompere il gioco quando il Bayern accelerava nel possesso. Questo testimonia il fatto che il Bayern abbia tentato un approccio più ragionato e di sfondamento, che ha reso necessario ai padroni di casa opporre una risposta più fallosa per provare a spezzare la manovra offensiva bavarese.

Michael Olise esulta per la rete durante il match tra PSG e Bayern Monaco (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Portieri e fase difensiva

Il dato delle

è significativo: il portiere parigino è stato chiamato più volte in causa, mentre quello bavarese ha subito gol praticamente su ogni vera occasione concessa.

Questo è probabilmente il punto chiave della partita: il PSG ha difeso meno, ma ha retto nei momenti decisivi; il Bayern ha costruito tanto, ma ha concesso troppo. In generale entrambi i pacchetti arretrati, per forza di cose, sono apparsi tutt'altro che impenetrabili, spesso in affanno nella difficile ricerca di arginare le sortite offensive avversarie.

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Disciplina e gestione emotiva

Dal punto di vista disciplinare, il PSG ha chiuso con

, contro

. Un dato che riflette una partita giocata con grande intensità dai francesi, spesso al limite, ma anche con la necessità di spezzare il ritmo avversario.

Il Bayern ha prodotto di più, ha avuto più possesso, più occasioni e migliori xG. Il PSG invece ha sfruttato ogni spazio, attaccando con rapidità e cattiveria sotto porta, ricorrendo al fallo tattico quando necessario. Tutto questo ha offerto uno spettacolo incredibile per tutta la durata del confronto.

Manuel Neuer del Bayern Monaco esulta durante la partita di Champions League col PSG (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

In attesa della gara di ritorno

Il 5-4 finale è il risultato perfetto per descrivere una partita fuori dagli schemi, dove la logica statistica viene in parte ribaltata dalla esaltazione pura di questo sport. Il Bayern Monaco esce con il rimpianto di aver creato un po' di più, il PSG con la consapevolezza di aver trasformato ogni occasione in oro.

Sta di fatto che i padroni di casa ad un certo punto avevano le chiavi per la finale in pugno, ma non hanno saputo resistere alla reazione d'orgoglio prepotente dei bavaresi, che hanno così rimandato il verdetto finale alla gara di ritorno. La sensazione è che anche in Germania ci sarà da divertirsi.

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