Il capitano del PSG Marquinhos raggiunge le 120 presenze in Champions League, eguagliando Roberto Carlos. Contro il Bayern punta al record solitario verdeoro

Francesco Intorre
Psg Marquinhos Zabarnyi

Festa PSG, il gesto da capitano di Marquinhos: dà la sua medaglia al nuovo arrivato Zabarnyi

Il PSG negli ultimi anni ci ha abituati a una presenza fissa nelle fasi finali della Champions League. Questa continuità ha portato il sempre presente capitano Marquinhos a raggiungere un record davvero incredibile. Il difensore brasiliano ha infatti toccato quota 120 presenze nella massima competizione europea e questo non è affatto un numero casuale. Con questa apparizione, il centrale è ufficialmente diventato il giocatore brasiliano con più presenze nella storia del torneo. Ha eguagliato nientemeno che una leggenda assoluta della Seleção e del Real Madrid come Roberto Carlos.

Marquinhos Champions League

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LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 APRILE: Marquinhos del Paris Saint-Germain festeggia dopo la vittoria della sua squadra nella partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain FC ad Anfield il 14 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

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Una vita sotto la Torre Eiffel: tredici anni da bandiera

Marquinhos appartiene ormai a quella piccola cerchia delle ultime vere bandiere rimaste nel calcio odierno. Il difensore milita nel club parigino da ben 13 anni, diventando nel tempo molto più di un semplice calciatore. Oltre a indossare la fascia da capitano, è diventato una figura insostituibile e un simbolo di fedeltà per il club transalpino. Lo dimostrano chiaramente i numerosi trofei conquistati e la costanza di rendimento offerta durante tutta questa lunghissima vita trascorsa insieme sotto l'ombra della Torre Eiffel.

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Il sorpasso solitario nel mirino contro il Bayern

L'aggancio e la condivisione del primato con Roberto Carlos è però destinato a essere un momento soltanto temporaneo. A Marquinhos basterà infatti scendere in campo in un'altra singola partita di Champions League per staccare definitivamente l'ex terzino del Real Madrid. L'occasione d'oro arriverà proprio nella sfida di ritorno contro il Bayern Monaco. Il difensore brasiliano non si giocherà solamente l'accesso alla finalissima di Budapest, ma anche la possibilità concreta di diventare il calciatore verdeoro con più presenze in assoluto nella storia della magica Coppa dei Campioni.

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