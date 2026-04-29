Il capitano del PSG Marquinhos raggiunge le 120 presenze in Champions League, eguagliando Roberto Carlos. Contro il Bayern punta al record solitario verdeoro
Festa PSG, il gesto da capitano di Marquinhos: dà la sua medaglia al nuovo arrivato Zabarnyi
Il PSG negli ultimi anni ci ha abituati a una presenza fissa nelle fasi finali della Champions League. Questa continuità ha portato il sempre presente capitano Marquinhos a raggiungere un record davvero incredibile. Il difensore brasiliano ha infatti toccato quota 120 presenze nella massima competizione europea e questo non è affatto un numero casuale. Con questa apparizione, il centrale è ufficialmente diventato il giocatore brasiliano con più presenze nella storia del torneo. Ha eguagliato nientemeno che una leggenda assoluta della Seleção e del Real Madrid come Roberto Carlos.
GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365
Una vita sotto la Torre Eiffel: tredici anni da bandieraMarquinhos appartiene ormai a quella piccola cerchia delle ultime vere bandiere rimaste nel calcio odierno. Il difensore milita nel club parigino da ben 13 anni, diventando nel tempo molto più di un semplice calciatore. Oltre a indossare la fascia da capitano, è diventato una figura insostituibile e un simbolo di fedeltà per il club transalpino. Lo dimostrano chiaramente i numerosi trofei conquistati e la costanza di rendimento offerta durante tutta questa lunghissima vita trascorsa insieme sotto l'ombra della Torre Eiffel.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Il sorpasso solitario nel mirino contro il BayernL'aggancio e la condivisione del primato con Roberto Carlos è però destinato a essere un momento soltanto temporaneo. A Marquinhos basterà infatti scendere in campo in un'altra singola partita di Champions League per staccare definitivamente l'ex terzino del Real Madrid. L'occasione d'oro arriverà proprio nella sfida di ritorno contro il Bayern Monaco. Il difensore brasiliano non si giocherà solamente l'accesso alla finalissima di Budapest, ma anche la possibilità concreta di diventare il calciatore verdeoro con più presenze in assoluto nella storia della magica Coppa dei Campioni.
🇧🇷✨ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Marquinhos now has 120 appearances in the UEFA Champions League! It is the joint-most of any Brazilian in the competition. He's level with Roberto Carlos. 🥇🤝— EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2026
Marquinhos has been at at PSG for 13 YEARS and counting. 👏 pic.twitter.com/TGboPiJAHz
© RIPRODUZIONE RISERVATA