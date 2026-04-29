Il PSG negli ultimi anni ci ha abituati a una presenza fissa nelle fasi finali della Champions League. Questa continuità ha portato il sempre presente capitano Marquinhos a raggiungere un record davvero incredibile. Il difensore brasiliano ha infatti toccato quota 120 presenze nella massima competizione europea e questo non è affatto un numero casuale. Con questa apparizione, il centrale è ufficialmente diventato il giocatore brasiliano con più presenze nella storia del torneo. Ha eguagliato nientemeno che una leggenda assoluta della Seleção e del Real Madrid come Roberto Carlos.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 APRILE: Marquinhos del Paris Saint-Germain festeggia dopo la vittoria della sua squadra nella partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain FC ad Anfield il 14 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

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Una vita sotto la Torre Eiffel: tredici anni da bandiera

appartiene ormai a quella piccola cerchia delle ultime vererimaste nel calcio odierno. Il difensore milita nel club parigino da ben, diventando nel tempo molto più di un semplice. Oltre a indossare lada capitano, è diventato una figurae un simbolo diper il club transalpino. Lo dimostrano chiaramente i numerosiconquistati e ladi rendimento offerta durante tutta questa lunghissimatrascorsa insieme sotto l'ombra della

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Il sorpasso solitario nel mirino contro il Bayern

🇧🇷✨ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Marquinhos now has 120 appearances in the UEFA Champions League! It is the joint-most of any Brazilian in the competition. He's level with Roberto Carlos. 🥇🤝



Marquinhos has been at at PSG for 13 YEARS and counting. 👏 pic.twitter.com/TGboPiJAHz — EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2026

L'aggancio e la condivisione del primato con Roberto Carlos è però destinato a essere un momento soltanto. Abasterà infatti scendere in campo in un'altra singola partita diper staccare definitivamente l'ex terzino del. L'occasione d'oro arriverà proprio nella sfida di ritorno contro il. Il difensore brasiliano non si giocherà solamente l'accesso alla finalissima di, ma anche la possibilità concreta di diventare il calciatore verdeoro con più presenze in assoluto nella storia della magica

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