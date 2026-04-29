In casa Juventus si parla tanto di chi sarà il prossimo attaccante della Vecchia Signora. Il preferito, nei desideri, pare essere Lewandowski, ma il percorso per portare il polacco a Torino è complesso. Nel frattempo, inoltre, bisogna risolvere la questione Vlahovic. Ne ha parlato oggi Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: le trattative sono ferme e c'è il problema delle commissioni da risolvere.

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Vlahovic rimarrà alla Juventus?

Appare chiaro che, in vista del ritorno in Champions League , la Juventus di Spalletti abbia bisogno di un centravanti di peso, un uomo in grado di assicurare prestazioni e reti. Il sogno, (proibito?) è quello di portare Lewandowski , in probabile uscita dal Barcellona, in bianconero. Ma si tratta di una trattativa complessa a causa, soprattutto, dell'oneroso ingaggio del centravanti polacco. Il dubbio, quindi, riguarda il futuro di Vlahovic?

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Trattativa ferma: il problema delle commissioni e il Milan alla finestra

La situazione è confusionaria e complessa. Il rinnovo tra la società bianconera e il serbo, al momento, è tutt'altro che scontato. Attualmente, inoltre, le trattative sono ferme. L'intenzione, però, è quella di riaprirle più avanti: a stagione terminata. A maggio, infatti, la dirigenza bianconera tornerà a parlare con l'entourage del giocatore. Il principale scoglio da superare è quello delle commissioni. E qui, il club ha imposto la sua condizione: accetterà di mantenere il calciatore in rosa, solo se lui accetterà le proposte della società.

Per quanto riguarda, invece, una sua possibile partenza, Moretto spiega che, per ora, il centravanti non ha offerte date le sue, importanti, richieste economiche. Alla finestra, però, rimane un interessato Milan, del quale si parlò anche la scorsa estate come possibile destinazione di Vlahovic. Al serbo, infatti, la prospettiva di tornare ad essere allenato da Allegri affascina molto, mentre il tecnico livornese ha già fatto il nome del ragazzo, che ben conosce, alla dirigenza rossonera. Questa, in definitiva, è una fase di attesa, di stallo, che sarà sicuramente sbloccata più avanti, quasi certamente a maggio.

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