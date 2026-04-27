La Juventus di Luciano Spalletti continua a inseguire il sogno legato ad Alisson, portiere brasiliano che ha un trascorso alla Roma e nel campionato di Serie A. Per Fabrizio Romano, i margini di trattativa ci sono, anche se occorrerà trovare una quadratura del cerchio con il Liverpool. I Reds, infatti, hanno ancora capacità di incidere nell'affare, non volendo liberare a zero l'estremo difensore. A fare il punto della situazione è proprio l'esperto di mercato sui suoi canali social, svelando interessanti retroscena.

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LONDRA, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Alisson Becker della AS Roma si tuffa ma non riesce a fermare il tiro di David Luiz del Chelsea (oscuro) che entra per il primo gol del Chelsea durante la partita del girone C della UEFA Champions League tra Chelsea FC e AS Roma allo Stamford Bridge il 18 ottobre 2017 a Londra, Regno Unito. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Juventus-Alisson, si può!

Insieme all'assenza di un attaccante di peso, datie i calvari fisici di Milik e Vlahovic, un altro problema per i bianconeri è stato senza dubbio il non aver potuto contare su un portiere di peso. Benché Di Gregorio stia lanciando qualche incoraggiante segnale di riscatto nelle ultime uscite, l'ex Monza potrebbe comunque lasciare la Juventus, favorendo l'ingresso di un collega di ruolo più esperto.

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Un possibile biennale con opzione per la stagione successiva o un triennale sono le due principali ipotesi al vaglio per rinforzare la retroguardia con Alisson. I contatti tra le parti sono avvenuti nelle ultime settimane a conferma del gradimento totale dei bianconeri per il trentatreenne. Come detto sopra, tuttavia, l'ex Roma rimane al momento il portiere del Liverpool, che di recente ha esercitato l'opzione di rinnovo presente nel suo contratto. Pertanto, è quasi impossibile credere ad oggi possa lasciare gratuitamente la Premier, senza che prima il suo club abbia ricevuto quantomeno un indennizzo.

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L'attuale contratto con i Reds scade dunque il 30 giugno 2027 e Alisson non intende affatto forzare la mano, rompendo i rapporti con la sua attuale società a cui rimane fortemente legato. Da ricordare, infine, che il Liverpool di Slot avrebbe già il suo sostituto in casa, data la presenza di Giorgi, portiere georgiano classe 2000.

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