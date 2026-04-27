La Juventus e Alisson Becker del Liverpool continuano a rimanere in contatto, stando a Fabrizio Romano, per un biennale con opzione o un triennale secco.
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La Juventus di Luciano Spalletti continua a inseguire il sogno legato ad Alisson, portiere brasiliano che ha un trascorso alla Roma e nel campionato di Serie A. Per Fabrizio Romano, i margini di trattativa ci sono, anche se occorrerà trovare una quadratura del cerchio con il Liverpool. I Reds, infatti, hanno ancora capacità di incidere nell'affare, non volendo liberare a zero l'estremo difensore. A fare il punto della situazione è proprio l'esperto di mercato sui suoi canali social, svelando interessanti retroscena.
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Juventus-Alisson, si può!Insieme all'assenza di un attaccante di peso, dati i flop di David e Openda e i calvari fisici di Milik e Vlahovic, un altro problema per i bianconeri è stato senza dubbio il non aver potuto contare su un portiere di peso. Benché Di Gregorio stia lanciando qualche incoraggiante segnale di riscatto nelle ultime uscite, l'ex Monza potrebbe comunque lasciare la Juventus, favorendo l'ingresso di un collega di ruolo più esperto.
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Un possibile biennale con opzione per la stagione successiva o un triennale sono le due principali ipotesi al vaglio per rinforzare la retroguardia con Alisson. I contatti tra le parti sono avvenuti nelle ultime settimane a conferma del gradimento totale dei bianconeri per il trentatreenne. Come detto sopra, tuttavia, l'ex Roma rimane al momento il portiere del Liverpool, che di recente ha esercitato l'opzione di rinnovo presente nel suo contratto. Pertanto, è quasi impossibile credere ad oggi possa lasciare gratuitamente la Premier, senza che prima il suo club abbia ricevuto quantomeno un indennizzo.
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