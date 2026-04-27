L’ex difensore Daniele Adani ha analizzato il pareggio poco convincente andato in scena a San Siro tra il Milan guidato da Massimiliano Allegri e la Juventus allenata da Luciano Spalletti, intervenendo negli studi de "La Domenica Sportiva". Durante il suo intervento, l’opinionista ha espresso un giudizio critico sulla gara, evidenziando limiti nel ritmo e nella qualità complessiva del gioco, ritenuti al di sotto delle aspettative per un confronto di tale livello.

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Le dichiarazioni di Adani su Milan-Juventus

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"Secondo me quasi tutti italiani sono contenti di questa partita. Pensate a quanti celebreranno... 'Non abbiamo fatto tirare in porta l'avversario'. Siate sinceri. Sono 10 anni che dico che per allinearci al mondo dobbiamo fare un calcio più frenetico di ritmo, di proposta, e vengo preso per teorico criticandomi anche perché dico che questo calcio non è esportabile, questa cosa è pazzesca per quanto mi riguarda".

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ADANI SULLA PRESTAZIONE DELLE DUE SQUADRE - "Che delusione, facciamo ridere. Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora, altrimenti la gente rischiava veramente di addormentarsi, pazzesco. Questa è la verità, lo sapete tutti, così come sapete che vicino a voi ci sarà quello che dice che non conta lo spettacolo, ma il risultato. I 60.000 di San Siro sono contenti perché hanno raggiunto il terzo-quarto posto. Altra cosa: per contestare il progresso si sono inventati la dicotomia tra il gioco e il risultato in questo Paese. Ragazzi, per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo, e dovete ammetterlo, anche a quelli che ve lo dicono in separata sede".

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