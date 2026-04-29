Christian Pulisic si conferma sempre più l'anima silenziosa e concreta di questo Milan, un leader che parla attraverso i fatti e, soprattutto, attraverso i gol. La sua capacità di incidere nei momenti chiave della stagione non è solo frutto del talento, ma di una pazienza tattica e di una professionalità che lo hanno reso il punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Mentre i riflettori sono spesso puntati sulle montagne russe prestazionali di altri protagonisti, l'americano garantisce quella continuità di rendimento che è diventata l'ancora di salvezza dei rossoneri nelle partite più bloccate.

Christian Pulisic e Rafael Leao. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il peso specifico di Pulisic, tuttavia, si intreccia inevitabilmente con le incertezze legate al futuro di Rafael Leão. In un mercato che vede il portoghese costantemente al centro di voci e possibili offerte faraoniche, la solidità dell'ex Chelsea rappresenta per il Milan una garanzia di ripartenza. Se Leão è l'estro imprevedibile che può cambiare la partita, Pulisic è la certezza metodica che costruisce i successi nel lungo periodo. La gestione di questo binario — tra la ricerca della conferma di Pulisic e i nodi contrattuali di Leão — definirà non solo le strategie di mercato estive, ma l'identità stessa del Milan che verrà. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>