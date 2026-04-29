Il nome di Rafa Leao torna a infiammare il mercato, con il Manchester United pronto a farsi avanti per il talento portoghese del Milan. I Red Devils sono ad un passo dalla conquista matematica della zona Champions League e, in vista della prossima stagione, il club si prepara a rafforzare il reparto offensivo della squadra di Michael Carrick. Tra i profili seguiti c'è il rossonero Leao, tornato di nuovo al centro delle voci di calciomercato.

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Gazzetta: “La cessione di #Leao permetterà al #Milan di costruire un super attacco. Il Manchester United è tornato a pensare al portoghese, un agente Fifa ha sondato il terreno con il procuratore del numero dieci e con il club di via Aldo Rossi. Lo scenario è chiaro: il Diavolo… pic.twitter.com/d0LQZtJ6mj — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) April 28, 2026

Lo United su Rafa Leao

Secondo la Gazzetta Dello Sport, un agente FIFA avrebbe sondato il terreno con il procuratore dell'attaccante portoghese del. Se fino a qualche anno fa,era considerato il frontman dei rossoneri su cui costruire il futuro del club, oggi lo scenario è stato completamente stravolto. Ilnon considera più il proprio n.10 incedibile e apre alla possibilità di ascoltare offerte per il talento portoghese, con iltra i primi della fila.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri abbraccia il giocatore Rafael Leao dopo la sostituzione durante la partita di Serie A tra Milan e Udinese Calcio allo stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Al momento, però, la trattativa tra le due parti non è ancora iniziata. In cima al taccuino della dirigenza dei Red Devils si legge il nome di Morgan Rogers, attaccante dell'Aston Villa ma per cui sono richiesti la bellezza di 100 milioni. Alla metà del prezzo, secondo la richiesta del club rossonero, ci sarebbe Leao, in una trattativa economicamente più vantaggiosa e che potrebbe risultare ancor più sostenibile con l'inserimento di una contropartita tecnica.

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Il possibile inserimento di Zirkzee

L'eventuale trattativa tra ile ilguarda alla possibilità di muovere più calciatori. Come detto, il club rossonero parte da una valutazione di 50 milioni di euro per il proprio n.10 ma tra le idee ci sarebbe quella di inserirecome contropartita tecnica.

Un giocatore che, qualora dovesse approdare tra le fila del Diavolo, andrebbe immediatamente a colmare il vuoto lasciato dal portoghese andando ad affiancare Pulisic e la punta che molto probabilmente arriverà (si parla molto di Alexander Sorloth come prima opzione). Tra le altre carte del mazzo da cui il Milan, se vorrà, potrà pescare ci risulterebbero anche i nomi di Manuel Ugarte e Marcus Rashford.

Importante sarà anche la decisione di Leao, disposto a lasciare il Milan soltanto per un altro top club. Semmai, l'operazione dovesse concretizzarsi a quel punto il portoghese sarà costretto a togliersi la maglia del "Diavolo" milanese per indossare quella inglese.

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