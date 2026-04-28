Il centrocampista portoghese, Bruno Fernandes, eguaglia il record di Cristiano Ronaldo al Manchester United: nel mirino ora De Bruyne e Thierry Henry
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Numeri da fuoriclasse, numeri da record. Bruno Fernandes continua a trascinare il Manchester United a suon di gol e assist, entrando sempre più nella storia del club e della Premier League. Con la vittoria nel Monday Night contro il Brentford (2-1), i Red Devils hanno fatto un passo decisivo verso la qualificazione in Champions League e, nel caso del portoghese, Bruno Fernandes ha eguagliato un record del club detenuto dal grande Cristiano Ronaldo. Ma non solo, il capitano dello United ora può davvero scrivere la storia del campionato rincorrendo il primato di Kevin De Bruyne e Thierry Henry.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Bruno Fernandes eguaglia Cristiano RolandoCon l'assist servito a Sesko in occasione della partita contro il Brentford, Bruno Fernandes ha eguagliato il record di Cristiano Ronaldo per partecipazioni totali ai gol con la maglia del Manchester United in Premier League, arrivando a quota 140 tra reti (70) e assist (70). Un dato impressionante, che certifica ancora una volta il grande impatto del centrocampista portoghese nelle file dei Red Devils.
Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Nel mirino il record di Henry e De BruyneNon solo Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes adesso si mette in scia di altre due leggende del calcio britannico come Kevin De Bruyne e Thierry Henry, detentori del record di assist in una singola stagione di Premier League. Il centrocampista belga e l’ex attaccante francese sono stati in grado di toccare quota 20 assist rispettivamente nelle annate 2002/03 e 2019/20.
🚨✨ Bruno Fernandes reaches 19 Premier League assists…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026
…just one assist away from equalling the records of Kevin de Bruyne and Thierry Henry, two away for breaking the record. pic.twitter.com/1LMa44eQ0x
Il capitano del Man United in questo momento è a quota 19 (eguagliato già il numero di assist di Mesut Ozil nella stagione 2015-16) e ciò vuol dire che, con ancora quattro partite a disposizione, può non solo eguagliare il record di due dei migliori assistman nella storia della Premier, ma addirittura scrivere il suo nome in cima alla lista, incorniciando quella che sarebbe a prescindere una stagione di altissimo livello.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA