Numeri da fuoriclasse, numeri da record. Bruno Fernandes continua a trascinare il Manchester United a suon di gol e assist, entrando sempre più nella storia del club e della Premier League. Con la vittoria nel Monday Night contro il Brentford (2-1), i Red Devils hanno fatto un passo decisivo verso la qualificazione in Champions League e, nel caso del portoghese, Bruno Fernandes ha eguagliato un record del club detenuto dal grande Cristiano Ronaldo. Ma non solo, il capitano dello United ora può davvero scrivere la storia del campionato rincorrendo il primato di Kevin De Bruyne e Thierry Henry.

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Bruno Fernandes eguaglia Cristiano Rolando

Con l'assist servito ain occasione della partita contro ilha eguagliato il record diper partecipazioni totali ai gol con la maglia delin Premier League , arrivando a quota 140 tra reti (70) e assist (70). Un dato impressionante, che certifica ancora una volta il grande impatto del centrocampista portoghese nelle file dei Red Devils.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Bruno Fernandes del Manchester United festeggia dopo l'autogol di Josh Cullen del Burnley (non in foto) durante la partita di Premier League tra Manchester United e Burnley all'Old Trafford il 30 agosto 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

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Nel mirino il record di Henry e De Bruyne

🚨✨ Bruno Fernandes reaches 19 Premier League assists…



…just one assist away from equalling the records of Kevin de Bruyne and Thierry Henry, two away for breaking the record. pic.twitter.com/1LMa44eQ0x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

Non soloadesso si mette in scia di altre due leggende del calcio britannico come, detentori del record di assist in una singola stagione di Premier League . Il centrocampista belga e l’ex attaccante francese sono stati in grado di toccare quota 20 assist rispettivamente nelle annate 2002/03 e 2019/20.

Il capitano del Man United in questo momento è a quota 19 (eguagliato già il numero di assist di Mesut Ozil nella stagione 2015-16) e ciò vuol dire che, con ancora quattro partite a disposizione, può non solo eguagliare il record di due dei migliori assistman nella storia della Premier, ma addirittura scrivere il suo nome in cima alla lista, incorniciando quella che sarebbe a prescindere una stagione di altissimo livello.

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