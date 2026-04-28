Novità di calciomercato in casa Juventus: come riporta Calciomercato.com, infatti, Jorge Mendes avrebbe proposto il centrocampista Manuel Ugarte del Manchester United alla Juventus. Il classe 2001, infatti, è in uscita dal club inglese che ha bisogno di fare cassa e potrebbe essere interessante per il mercato italiano.

BRENTFORD, INGHILTERRA, 4 MAGGIO: Manuel Ugarte del Manchester United durante il riscaldamento prima del match di Premier League tra il Brentford FC e il Manchester United FC al Brentford Community Stadium. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

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Jorge Mendes ha proposto Ugarte alla Juventus

Di certo c'è che Manuel Ugarte andrà via dallo United. Il centrocampista uruguaiano, classe 2001, non ha convintoe ha trovato poco spazio nella squadra. Arrivato ai Red Devils nel 2024 dal PSG per la cifra, decisamente elevata, di 45 milioni di euro, non ha mai reso secondo le aspettative ed ha anche giocato molto poco. Anche in questa stagione, infatti, ha collezionato appena 22 presenze e molte partenze dalla panchina senza aver messo a segno neanche una rete e senza nemmeno aver fornito un assist. Lo United deve recuperare i soldi spesi e, di conseguenza, il calciatore è sul mercato. Jorge Mendes, il noto procuratore portoghese, che lo segue è in Italia e lo ha proposto alla Juventus. Il procuratore si trova nel nostro paese per provare a piazzare anche un secondo calciatore, sempre suo assistito: trattasi di Goncalo Ramos, attaccante classe 2001, in uscita dal Paris Saint-Germain, che quasi sicuramente lascerà la Francia e che piace sia alla Vecchia Signora che al Milan. Mendes, inoltre, ha buoni rapporti proprio con le dirigenze dei due club citati.

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Le condizioni per portarlo in bianconero

Ugarte è stato pagato ben 45 milioni e quindi il club di Manchester accetterà solo offerte di un certo tipo, decisamente elevate per i club della Serie A. Ma esiste una altra possibilità. Sembra, infatti, che la dirigenza dello United sia disposta a valutare anche offerte di prestito, magari un prestito molto oneroso e con diritto di riscatto. E questa formula potrebbe certamente essere più interessante per un club come la Juventus.

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